La dama di Uomini e Donne Ida Platano confessa l’amore per Riccardo

Ida Platano parla dei suoi sentimenti. La discussa e amata dama di Uomini e Donne nel salotto di Silvia Toffanin nell’ultima puntata della stagione del programma Verissimo. L’internista si è soffermata nello specifico su Riccardo Guarnieri, suo grande amore nella trasmissione di Maria De Filippi, con cui ha vissuto continui tira e molla. Platano ha commentato così:

“Anche se avevo conosciuto altri due uomini, Sossio e Angelo, ma ho deciso poco dopo di proseguire solo con lui. Perché è stato un colpo di fulmine. Sì, un amore fatto di alti e bassi. Se sono stata male? Tanto, sì. Te lo dico in una frase: Ma sembra quasi come se avessi raccolto da terra la mia anima e l’avessi rimessa dentro. Non avevo mai sofferto così tanto, perché ripeto il matrimonio è stato un fallimento. Ma così tanto per amore no. Con Riccardo è stata una cosa diversa. Un sentimento che cresce, si evolve, si coltiva e diventava sempre più grande e immenso”.

La dama continua così il suo racconto a Toffanin:

“Non è amore, è amore immenso. Lui? Non ti so rispondere. Non lo so. Secondo me lui è tanto orgoglioso, però io penso proprio di sì. Quando ci siamo trovati a cena abbiamo parlato tanto. Sembrava come il primo incontro, ero emozionatissima. Ci guardavamo negli occhi. Ci siamo anche toccati. No, non c’è stato alcun bacio ma spero ci sarà”.

Sebbene Ida Platano a Verissimo abbia ammesso apertamente i suoi sentimenti per Riccardo Guarnieri dicendosi innamorata di lui (questo ha lasciato presagire dunque un ipotetico ritorno di fiamma), durante la puntata è stato mandato in onda l’acceso scontro durante la puntata di Uomini e Donne. Probabilmente, dunque, l’intervista di Verissimo è stata registrata prima di quanto accaduto nella puntata di Uomini e Donne. Staremo a vedere cosa accadrà in questo finale e se ci saranno ancora delle speranze o ormai il loro rapporto è definitivamente chiuso.