La performance di Meryl Streep per il compleanno di Stephen Sondheim

Durante la quarantena si moltiplicano le iniziative e gli eventi social in cui partecipano le star più famose del mondo dello showbiz che ne approfittano per intrattenere il popolo web e lanciare raccolte fondi benefiche.

Nelle ultime ore ad incantare tutti ci ha pensato il concerto virtuale Take Me to the World: A Sondheim 90th Celebration dedicato al compositore e drammaturgo statunitense Stephen Sondheim per il suo novantesimo compleanno.

L’evento è stato trasmesso ieri in diretta su YouTube ed i proventi saranno devoluti in beneficenza. Tantissimi sono stati gli artisti che hanno partecipato, ma gli spettatori sono stati particolarmente rapiti dall’esibizione di un trio speciale formato da Meryl Streep, dalla sua collega in Mamma mia! Christine Baranski e dalla star dei musical Audra McDonald.

Le tre star si sono mostrate in versione casalinga indossando un semplice accappatoio bianco e sfoggiando delle chiome ribelli e naturali. Durante la diretta, mentre tutte sorseggiavano con disinvoltura il proprio cocktail preferito, hanno intonato Ladies who lunch, uno dei brani più noto di Sondheim tratto dal musical Company.

Il risultato dell’esibizione corale del trio è stato eccezionale tanto da far impazzire il popolo della rete rendendo il video virale. In tantissimi hanno lanciato commenti di apprezzamento congratulandosi per l’interpretazione magnifica: “Non riesco a smetterlo di guardarlo!”; “Che meraviglia!“; “Amo queste donne!“; “Il talento è talento“; “Che piccolo gioiello!“.