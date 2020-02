Lady Gaga ritorna alle sopracciglia sbiancate

Nel corso della sua carriera Lady Gaga ha sperimentato stili sperimentali e fuori dal comune sfoggiando quasi sempre dei look audaci e stravaganti. Impossibile non ricordare, ad esempio, il suo vestito fatto di carne cruda o gli iconici stivali dal plateau stratosferico.

La regina del pop, che da poco ha ufficializzato la sua relazione con il nuovo fidanzato Michael Polanksy, ha voluto sempre osare non solo con l’abbigliamento ma anche in fatto di capelli: la sua chioma ha preso ispirazione da tutti i colori dell’arcobaleno, dal verde al blu passando per il fucsia!

In uno degli ultimi scatti condivisi su Instagram, Gaga ha ripreso quello stile eccentrico che aveva abbandonato da un pò lasciando i suoi fan a bocca aperta. Nella foto indossa una maglia verde che fa contrasto con i suoi capelli tinti questa volta di rosa. Il suo aspetto audace è completato da un particolare che non è passato inosservato: le sopracciglia completamente sbiancate!

In verità questa non è una novità in quanto, per chi non se lo ricordasse, tra il 2015 e il 2016 la cantante si mostrava sempre con le sopracciglia chiarissime. La sua era una vera e propria scelta di stile di cui aveva parlato anche in un’intervista a Vogue: “Mi schiarisco le sopracciglia ogni giorno, mi piace tenerle legger. Sono più versatili per un look di bellezza. Puoi disegnarle come vuoi quando sono sbiancate“. E voi siete d’accordo su questi ritorno al passato?