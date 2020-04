Lady Gaga si dice pronta a sposarsi e ad avere dei figli con Michael Polansky

La convivenza forzata spesso e volentieri fa saltare coppie anche consolidate, ma non sempre è così se c’è l’amore di mezzo. Lo ha scoperto anche Lady Gaga, la quale si trova al momento in isolamento volontario insieme al fidanzato Michael Polansky.

Da sempre focalizzata sulla propria carriera e su vari progetti artistici, anche a scapito della vita privata, la cantante ha affermato in una recente intervista che le sue priorità stanno cambiando velocemente grazie al nuovo partner: di frequente pensa infatti sempre di più al matrimonio e ai figli.

La 34enne Stefani Germanotta si è detta entusiasta della vita insieme al fidanzato imprenditore: “Devo dire che sono davvero eccitata all’idea di avere dei bambini, non vedo l’ora di essere una madre. Non è incredibile quello che possiamo fare? Possiamo ospitare un essere umano dentro di noi e farlo crescere. Quando viene fuori è nostro compito mantenerlo vivo. È così divertente – tutti lavorano al di fuori di casa mia. Quando arrivano dico loro ‘benvenuti nel Grembo!‘”

Nell’intervista di copertina rilasciata al magazine InStyle Lady Gaga ha affermato comunque di volersi concentrare anche sul proprio lavoro filantropico, oltre ai progetti in stand-by. Questi infatti i suoi obiettivi: “Sposarsi, altra musica, ancora dei film, più opere di beneficenza con la Born This Way Foundation. Voglio fare più beneficenza, aiutando a trovare fondi per la sindrome fibromialgica e i dolori cronici e neuropatici, mettendo insieme un’equipe medica.”

Un argomento che le sta a cuore, in quanto la stessa cantante soffre di fibromialgia. In precedenza aveva parlato del suo male a Vogue affermando di “provare grande irritazione quando le persone non credono che la sindrome sia reale. Per me, e penso per molti altri, è davvero un ciclone di ansia, depressione, stress post-traumatico e attacchi di panico: tutto ciò manda in cortocircuito il sistema nervoso e il dolore nervoso ne è il risultato. La gente ha bisogno di essere più compassionevole, il dolore cronico non è uno scherzo. Ogni giorno ti svegli e non sai come ti sentirai“.