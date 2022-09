Il Clive Davis Institute della New York University ha deciso di dare il via a un corso dedicato a Lana Del Rey, una delle artiste che, secondo la scuola, ha reinventato e cambiato la musica mainstream.

A tenere il corso, Topics in Recorded Music: Lana Del Rey, sarà la giornalista e scrittrice Kathy Iandoli, con inizio a partire dal 20 ottobre, e con termine il 12 dicembre 2022.

Durante le lezioni, come si legge su Variety, verranno esaminati i contributi alla musica pop del 21esimo secolo da parte della cantante, gli artisti che l’hanno influenzata e chi lei è riuscita ad influenzare, senza dimenticare il suo legame con i movimenti sociali come Black Lives Matter, Me Too e Times Up.

La descrizione del corso è stata presentata così dalla New York University:

Con otto album acclamati dalla critica, l’artista sei volte nominata ai Grammy ha introdotto una versione triste, malinconica e barocca del dream pop che, a sua volta, ha contribuito a cambiare e reinventare il suono (e l’atmosfera) della musica mainstream oltre gli anni 2010. Attraverso le sue immagini accattivanti e la sua attenzione tematica alla salute mentale e ai racconti su amori tossici e danneggiati, Del Rey ha fornito una nuova piattaforma per artisti di tutti i generi per creare opere di sostanza “anti-pop” che potrebbero vivere in un mainstream.

Inoltre, in un intervista a Variety, Iandoli ha spiegato che Lana Del Rey non è solo un modello, ma anche come un “ammonimento”, “una pop star complicata” che ha un impatto molto forte sui suoi fan, e durante il corso verranno esaminati tutti gli aspetti della personalità dell’artista e del suo lavoro:

Ha cambiato i parametri del pop barocco e del “sad girl pop” attraverso la sua musica, ampliando un argomento a volte controverso e stimolante. Ci sono così tanti pezzi in questo mosaico che ora conosciamo su di lei, e questo corso ne esaminerà ogni dimensione.

A fare da eco alla scrittrice, anche il musicista Jason King, presidente del Clive Davis Institute: