Le Mary Jane di Belén Rodriguez sono il nuovo oggetto del desiderio

“Dai a una ragazza le scarpe giuste e conquisterà il mondo”. A dirlo non siamo noi ma Marylin Monroe che in fatto di seduzione e fascino la sapeva lunga! Le scarpe per noi donne sono come le ciliegie, un modello tira l’altro, si trasformano in un oscuro oggetto del desiderio del quale non ne abbiamo mai abbastanza. Stavolta è arrivata Belén Rodriguez a metterci… il piede di mezzo, è proprio il caso di dirlo! L’affascinante showgirl argentina ha pubblicato una foto in cui ha indossato un paio di scarpe che promettono di diventare uno dei trend più amati della prossima stagione.

Stiamo parlando delle Mary Jane firmate Prada. Queste calzature, caratterizzate da un inedito tacco geometrico, rivisitano il design di quel classico modello così amato da personaggi del calibro di Coco Chanel. Rodriguez ne indossa un paio in pelle spazzolata nera con cinturino e logo della Maison ben visibile in punta. Il mood leggermente più allungato, la punta squadrata e il tacco che imprime movimento e leggerezza all’insieme, sono i dettagli che rendono attuale una delle scarpe più iconiche e amate dalle star di tutto il mondo.

E il bello è che le Mary Jane sono nate dalla penna di un fumettista, R. F. Outcault, che nel 1902 creò una striscia con protagonisti due bambini: Buster Brown e Mary Jane. La particolarità? Entrambi indossavano scarpe con cinturino alla caviglia. Il fumetto ebbe successo così come quelle calzature che in principio furono indossate dalle ragazzine ma anche dai maschietti. Durò poco: le Mary Jane si trasformarono ben presto nelle scarpe da donna più sexy e desiderate del globo tanto che stilisti come Yves Saint Laurent e Dior crearono gli iconici modelli in vernice con tacco e punte affusolate.