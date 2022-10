Letizia di Spagna: eleganza e sensualità alla prima dell'Opera in abito democratico

La schiena scoperta sarà la tendenza sensuale per il prossimo inverno e a dimostrarlo è stata la Regina Letizia di Spagna che si è presentata alla prima dell’Opera con un lungo vestito da sera di colore blu che lascia scoperta la schiena.

L’abito è la dimostrazione di una monarchia sempre più vicina al popolo, infatti è firmato dalla casa di moda spagnola Miphai e può essere acquistato sul sito ufficiale al prezzo di soli 195 euro. È realizzato in crepe con taglio asimmetrico e ruche sul fondo che lo rendono molto giovanile senza perdere eleganza.

A rendere il vestito sensuale senza cadere nella volgarità e senz’altro lo scollo, a barca sul davanti, mentre sulla schiena nella parte alta è chiuso da un bottone che realizza un’ampia scollatura tonda sulla schiena, lasciando scoperte anche le scapole, e termina a goccia. La schiena della Regina Letizia sicuramente merita, infatti si nota la muscolatura ben tornita. L’outfit è completato con orecchini modello Juliette della griffe Sibela che costano solo 98 euro e naturalmente scarpe e borsa in tinta, dorate.

La Regina Letizia di Spagna è arrivata alla prima dell’opera Aida al Teatro Real di Madrid insieme al marito Re Filippo, con capelli raccolti e un’eleganza che non passa certo inosservata. In splendida forma a 50 anni e qualcuno ipotizza anche con ciglia finte. Il resto del make up è molto sobrio e per nulla appariscente. Tra le curiosità si ricorda anche che la direzione musicale dell’opera era affidata all’italiano Nicola Luisotti. Infine, la Regina ha indossato i tacchi alti sebbene abbia dichiarato di soffrire di Neuroma di Morton che rende molto doloroso camminare con scarpe alte.