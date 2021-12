Levante presto mamma: la meravigliosa foto su Instagram

Una maglia bianca con una scritta rossa (come il rossetto che indossa), abbraccia il pancione di Levante, ormai all’ottavo mese di gravidanza. La cantante, che aspetta una figlia con il suo compagno, l’avvocato monzese di origini palermitane Pietro Palumbo, è apparsa su Instagram in uno scatto molto dolce e con un messaggio a corredo super ironico.

“La mia faccia dopo aver finito di mangiare la cacio e pepe più deludente della storia di tutta Roma. Ma l’amore tra me e questa città non si è lasciato scalfire da così poco. La pancia è per via delle porzioni abbondanti”, ha scritto sul suo profilo social, suscitando una serie di commenti divertiti da parte dei suoi follower: “Quando si dice mangiare per due“, scrive un utente.

Nello scatto, la cantante indossa una t-shirt bianca con una scritta in spagnolo che recita: “Questa è la storia di un amore“. Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, aveva annunciato la sua gravidanza sui suoi profili social a fine settembre. “[…] le foto, le pose, i set fotografici, le collaborazioni. Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo, e nel mezzo una valanga di vita. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo“.

Per la cantante, 34 anni, e il suo compagno, si tratta della prima figlia. I due si sono conosciuti quasi per caso nel 2019 ed è stato amore a prima vista: “Mi sono ritrovata per caso a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”, ha confessato la cantante parlando del loro primo incontro.