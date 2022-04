È arrivato il 1° aprile l’annuncio ufficiale del ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula 1. Solo un paio di giorni prima il pilota della Mercedes aveva condiviso su Instagram delle storie in cui ammetteva di aver combattuto a lungo contro dei problemi di salute mentale, cercando di dare coraggio e supporto ai propri fan.

Lewis Hamilton, reduce da una dura stagione automobilistica che lo ha visto ai margini delle competizioni, dopo un silenzio sui social ha deciso di snocciolarsi e aprirsi, togliendosi il “casco” da supereroe e mostrando le proprie debolezze. Soprattutto dopo il Gran Premio in Arabia Saudita, che l’ha visto decimo in classifica, il pilota ha dimostrato come il mondo delle competizioni metta i suoi protagonisti, siano questi atleti o professionisti di altri settori, in assoluta tensione.

“È già un anno molto duro visto tutto quello che sta succedendo intorno a noi ed in alcuni giorni è difficile rimanere positivi. Ho lottato a lungo a livello di salute mentale ed emotiva per molto tempo. Andare avanti è uno sforzo costante, ma dobbiamo continuare a lottare, perché c’è tanto da fare e da raggiungere.”

Il messaggio di Hamilton nelle sue storie di Instagram è proseguito con un incitamento diretto a tutti i suoi fan e al pubblico della Formula 1 in generale: