I fan dovranno attendere ancora, prima di tornare ad ascoltare dal vivo la splendida voce di Céline Dion. La cantante canadese, che avrebbe dovuto esibirsi a breve, è infatti stata costretta ad annullare il suo tour per problemi di salute. La cinquantatreenne soffre da tempo di gravi spasmi muscolari che le impediscono di concentrarsi sulla musica e di poter sprigionare la sua energia sul palco.

“Speravo davvero di essere a posto per ora, ma credo di dover avere più pazienza e seguire il regime che i miei dottori mi stanno prescrivendo. C’è molta organizzazione e preparazione dietro i nostri show, e dobbiamo prendere oggi le decisioni che influenzeranno i piani dei prossimi due mesi. Sarò felicissima di tornare in piena salute, così come di uscire da questa pandemia. E non vedo l’ora di salire di nuovo sul palco. Nel frattempo, sono profondamente toccata da tutte le parole di incoraggiamento che mi avete inviato sui social. Sento il vostro amore e supporto, e questo significa tantissimo per me”.

Questo il messaggio che ha scritto su Instagram Céline Dion, annunciando così la cancellazione di parte del suo Courage World Tour. Le date in questione sono quelle che avrebbero dovuto vedere la cantante protagonista in Canada e Stati Uniti, mentre sugli appuntamenti europei, che si dovrebbero tenere dal prossimo maggio, non sono emerse novità. I fan dell’artista, sicuramente impazienti di poter vedere all’opera la loro beniamina, sono però in questo momento più in apprensione per le condizioni di salute di Dion.

Sulla natura dei suoi problemi, infatti, si sono rincorse molte voci preoccupanti. Ad infondere speranza e fiducia con le sue parole, è stata Julie Snyder. La conduttrice e produttrice di talk show canadesi, molto amica della cantante, ha infatti recentemente dichiarato, in un’intervista al settimanale Gala, che “Céline è una guerriera, non fa mai niente a metà, a 53 anni è ancora una donna capace di fare la differenza, lo dimostrerà anche stavolta”.