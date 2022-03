Lewis Hamilton cambia nome: aggiungerà il cognome della madre

Con i suoi sette titoli mondiali, Lewis Hamilton è il pilota di Formula Uno più vincente della storia. E, grazie al lustro che ha portato alla sua nazione, la Gran Bretagna, a dicembre 2021 il principe Carlo lo ha addirittura nominato Sir. Oggi, però, essere Sir Lewis Carl Davidson Hamilton non gli basta: ha deciso di voler prendere anche il cognome della madre, Carmen Larbalestier.

Lo ha rivelato a Dubai, dove ha tenuto un discorso in veste di ospite speciale dell’Expo in vista del Gran Premio del Bahrain (che domenica 20 marzo dà il via alla nuova stagione). Ecco le parole di Hamilton:

“Sono davvero orgoglioso del nome della mia famiglia, Hamilton. Però probabilmente nessuno di voi però sa che il cognome di mia madre è Larbalestier, e io sto per metterlo nel mio nome. Non comprendo appieno l’idea che quando due persone si sposano, la donna perde il proprio cognome. E io voglio che il cognome di mia madre prosegua negli anni insieme a Hamilton”.

E così il più grande pilota di sempre ha deciso di fare un gesto che rompa con la tradizione, omaggiando la donna più importante della sua vita. Il cognome della madre, infatti, comparirà in tutti i documenti ufficiali e, probabilmente, anche durante i Gran Premi di Formula Uno.

Non è la prima volta che Lewis Hamilton si espone in prima persona su argomenti di fondamentale importanza, come la parità di genere o il razzismo. Nel 2020, per esempio, ha preso parte alle manifestazioni del movimento Black Lives Matter, portando un messaggio importante anche nel mondo delle gare automobilistiche. Ha anche dato vita a campagne sull’inclusività nella Formula Uno, come We race as one, e ha contribuito alla sensibilizzazione a favore della comunità LGBTQ+ e contro il bullismo.