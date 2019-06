Libri per ragazzi: 15 titoli per farli innamorare della lettura

I libri per ragazzi sono da sempre il modo più efficace per avvicinare i giovanissimi alla lettura, tra classici e nuove proposte. DireDonna vi consiglia 15 titoli imperdibili per convincere i più giovani a leggere. Tra gialli, avventura, fantasy e sentimenti, la letteratura per ragazzi spazia tra generi e mondi reali e non.

I ragazzi di oggi molto spesso sono distratti dai social e dai cellulari e trascurano la lettura relegandola a un momento marginale della loro giornata e della loro formazione. Leggere è invece un modo per potersi rilassare, per apprendere e soprattutto per espandere la propria mente. Umberto Eco diceva: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni“.

I 15 migliori libri per ragazzi

Le quindici proposte di cui vi parleremo sono selezionate in base a quelli che sono considerati i libri più appetibili e più divertenti per avvicinare i ragazzi alla lettura, con qualche consiglio extra anche per i più piccoli.

1. Il Piccolo Principe (Antoine Saint-Exupéry)

Il classico della letteratura per ragazzi, che va letto a tutte le età. L’adolescente troverà tra le sue pagine qualcosa di diverso da quello che può comprendere un bambino, e consigliamo una rilettura anche in età adulta. Fantasia, amicizia, avventura, solitudine, tanti gli ambiti affrontati in questo classico senza tempo che resta uno dei libri più venduti ancora oggi. Prezzo: 4,25 euro. Acquista su Amazon

2. Harry Potter (La serie completa) (J. K. Rowling)

I libri di Harry Potter non hanno bisogno di presentazioni. La saga più venduta degli ultimi 20 anni, è composta da 7 libri, più tanti altri extra per gli appassionati. Milioni di ragazzi in tutto il mondo si sono appassionati alla lettura tra le pagine della Rowling, continuando a rileggere questi volumi anche da grandi, crescendo insieme ai protagonisti. La particolarità di questi libri è proprio l’aver narrato storie al passo con la crescita dei suoi lettori. Prezzo: 110,00 euro. Acquista su Amazon

3. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (saga) (Rick Riordan)

Avventura e miti dell’antica Grecia ai giorni nostri sono gli ingredienti di questa appassionante saga fantasy. Percy pensa di essere solo un ragazzo sfortunato, fino a quando non scopre la vera motivazione delle sue disavventure. Un giovane eroe, che avrà sulle sue spalle un peso a volte più grande di lui. Al momento su Amazon non è disponibile un cofanetto in italiano con tutti i libri, ma li potete acquistare facilmente singolarmente. Se vi appassionerà sappiate che esistono tanti spin-off altrettanto gustosi. Il primo libro è Il ladro di fulmini. Prezzo medio dei volumi: 11,50 euro. Acquista su Amazon

4. La storia infinita (Michael Ende)

Se i vostri figli o nipoti amano l’avventura e il fantasy questo libro fa per loro. La magia di questo classico, nonostante la sua lunghezza, catturerà la loro attenzione, spingendoli a cercare altri testi simili. La sua particolarità è quella di narrare la storia di Bastiano, che trova una via di fuga dai suoi problemi proprio avvicinandosi alla lettura. Prezzo: 22,00 euro. Acquista su Amazon

5. Il giardino segreto (Frances Hodgson Burnett)

Realizzato anche in versione cinematografica e animata, questa commovente storia, dall’autrice del Piccolo Lord, scalderà i cuori dei giovani lettori. La crescita, la solitudine, la scoperta, i legami familiari, sono alcuni dei capisaldi di questo libro che vede la piccola e inizialmente cinica Mary come protagonista. La sua evoluzione si fonde con quella curiosità genuina dei più giovani, che li porta a scontrarsi tra sogni e realtà. Prezzo: 8,50 euro. Acquista su Amazon

6. Piccole donne (Louisa May Alcott)

Generazioni intere di ragazze e di bambine sono cresciute tra le pagine di questo libro, seguendo la vita, gli amori, le vicissitudini di Meg, Jo, Beth e Amy. Le quattro sorelle più note della letteratura per ragazzi sono consigliabili anche a lettori maschi, che potrebbero rimanere sorpresi dalla piacevolezza della lettura di questo classico. Prezzo: 7,13 euro. Acquista su Amazon

7. La fabbrica di cioccolato (Roald Dahl)

Se i vostri bambini hanno amato la versione cinematografica, il libro non li deluderà affatto. La caccia ai cinque biglietti d’oro per far visita alla fabbrica di cioccolata Wonka porterà sorprese e sviluppi inaspettati, tra il cupo e il divertente. Una lettura sagace per grandi e piccini. Prezzo: 9,00 euro. Acquista su Amazon

8. Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo (Douglas Adams)

Questo volume raccoglie tutti i libri della saga più un racconto inedito. Gli amanti dello spazio e dei viaggi rimarranno conquistati dalle disavventure, ironiche e taglienti, dei protagonisti. Lo consigliamo più agli adolescenti che ai bambini perché l’immensità di racconti, descrizioni, e personaggi dettagliatissimi richiedono un’ attenzione straordinaria. Non fatevi ingannare dalla sua lunghezza, i ragazzi (e anche voi) lo divoreranno. Prezzo: 16,50 euro. Acquista su Amazon

9. Le cronache di Narnia (Clive S. Lewis)

Il mondo della letteratura per ragazzi è fatto di saghe, in grado di catturare l’attenzione di un pubblico che cresce, e questa è sicuramente una delle più note. I 7 libri possono essere acquistati separatamente o in questo splendido volume rilegato. Tra viaggi fino alla fine del mondo, creature fantastiche, battaglie tra il bene e il male, C.S. Lewis ha pubblicato il primo volume, Il leone, la strega e l’armadio, nel 1949. Prezzo: 25,00 euro. Acquista su Amazon

10. Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali (Ransom Riggs)

Dopo il successo cinematografico, molti ragazzi si sono appassionati alle bizzarre storie di questi ragazzi, speciali a modo loro. Un racconto intenso, che utilizza i loro poteri speciali per narrare paure, insicurezze e problemi di ogni adolescente. Questo è solo il primo di 4 libri, tutti acquistabili separatamente. Prezzo: 18,00 euro. Acquista su Amazon

11. Alice nel paese delle meraviglie / Attraverso lo specchio (Lewis Carroll)

I due classici della letteratura in un unico volume. Il racconto più metaforico, affascinante, ipnotico di sempre, le disavventure di Alice spingeranno i giovani lettori ad andare oltre ciò che leggono. Il continuo contrasto tra reale e surreale stimolerà il loro desiderio di lettura. Prezzo: 3,90 euro. Acquista su Amazon

12. Hunger games. La trilogia (Suzanne Collins)

Suzanne Collins è diventata famosa grazie a questa trilogia fantasy, portata al cinema da Jennifer Lawrence. Siamo in un futuro post apocalittico dove Katniss, che viene dal distretto più povero del suo regno, decide di partecipare ai temibili Hunger Games, per ottenere cibo e soldi per il suoi concittadini. Il romanzo per ragazzi d’avventura più venduto degli ultimi anni. Prezzo: 24,00 euro. Acquista su Amazon

13. Twilight (Stephenie Meyer)

Dopo il successo mondiale al cinema, molti adolescenti si sono avvicinati alla lettura grazie a questa saga. Infatti un ottimo modo di spingere i più giovani a leggere, è porre tra le loro mani i libri dei film che hanno amato di più. Ispirato al Diario del Vampiro, Twilight racconta la storia d’amore tra una ragazza, Bella, e un vampiro, Edward. Al momento non è disponibile in italiano un cofanetto con tutti i libri, che potete acquistare separatamente. Prezzo medio: 13,00 euro. Acquista su Amazon

14. Il meraviglioso mago di Oz (L. Frank Baum)

Non ha bisogno di presentazioni. Perché farlo leggere ancora oggi ai ragazzi? Certamente è una delle migliori rappresentazioni di ciò che si è disposti a fare per gli amici, di ciò che si è disposti ad affrontare e a cosa si riesce a rinunciare. Dorothy non è semplicemente una ragazzina che vuole tornare a casa, è colei che incarna il valore del credere in se stessi e in ciò che si fa. E poi, un fantasy così bello, non può restare non letto. Prezzo: 10,00 euro. Acquista su Amazon

15. Favole al telefono (Gianni Rodari)

Chiudiamo con una vera chicca per i più piccoli. Gianni Rodari è sicuramente l’autore italiano per l’infanzia per eccellenza, e le sue storie hanno spinto milioni di bambini a voler leggere ancora e ancora. I viaggi di Giovannino Perdigiorno, le curiosità, le domande, le strade di cioccolata e i palazzi di gelato, tutto ciò non sente il passare del tempo. Bisogna insegnare ai bambini ad amare la lettura fin da piccolissimi, e questo libro sarà il vostro alleato numero 1. Prezzo: 12,50 euro. Acquista su Amazon