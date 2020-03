Il lievito di birra fatto in casa è perfetto per realizzare pane morbido e pizze ben lievitate. Lo sceglie chi preferisce i prodotti naturali a quelli chimici, ma anche chi non può andare a fare la spesa spesso o chi non lo trova tra gli scaffali in periodi difficili per i rifornimenti, come la quarantena da Coronavirus o le feste di Natale.

Ovviamente i lieviti confezionati sono eccellenti e sarebbe sempre meglio averne una buona scorta in riserva. Ma hanno una durata di conservazione limitata e, per fare il pane ogni giorno ne serve una quantità notevole.

Se hanno fatto man bassa tra gli scaffali, non disperate. Grazie alle ricette per fare il lievito di birra in casa potrete ovviare a questa mancanza e, con farina, acqua, sale e olio, sbizzarrirvi in cucina.

Che cos’è il lievito?

Il lievito è un agente lievitante prodotto da un fungo “buono” durante un processo di separazione e fermentazione. Le spore del lievito vivono sulla maggior parte delle piante, quindi verdure, frutta e cereali possono essere usati per ottenere il lievito per vari usi.

Lo zucchero, poi, è necessario preparare il lievito, in quanto nutre il lievito creando anidride carbonica e alcool, in proporzioni diverse a seconda della varietà di lievito.

Il lievito fatto in casa presenta vantaggi e svantaggi: è facile da preparare, soprattutto in grandi quantità e soprattutto se viene usato spesso, ma richiede manutenzione per essere conservato.

Lievito fatto in casa

Esistono molti modi diversi per preparare il lievito da forno. Ecco le ricette per fare il lievito di birra in casa, ma anche due alternative con patate e cereali.

Come fare il lievito di birra in casa

Ingredienti

150 ml di birra artigianale non filtrata e non pastorizzata

1 cucchiaino e mezzo di zucchero

1 cucchiaio e mezzo di farina 00

Procedura

Agitare la birra prima di versarla dalla bottiglia, poi mescolatela agli altri ingredienti.

Fate lievitare per 8 o 9 ore e il lievito sarà pronto. Questa quantità corrisponde circa a a 70 g di lievito di birra in cubetti confezionato.

Come fare il lievito in casa con le patate

Ingredienti

Una patata media sbucciata

4 tazze d’acqua

1 cucchiaio colmo di zucchero

1 cucchiaio colmo di sale

Procedura

Bollite la patata nell’acqua fino a quando non è morbida. Schiacciatela e aggiungete lo zucchero e il sale.

Lasciate raffreddare quasi completamente, quindi aggiungete l’acqua.

Coprite e mettete in un luogo caldo e riparato a fermentare.

Per risparmiare tempo aggiungete un pacchetto di lievito secco all’impasto. Se non potete farlo, lasciatelo riposare per un giorno o due. Il lievito sarà sufficiente per 3 o 4 pagnotte.

Come fare il lievito in casa con i cereali

Ingredienti

1/4 tazza di farina (sarebbe meglio grano appena macinato)

1 tazza di acqua calda a temperatura ambiente

Procedura

Mescolate la farina e l’acqua, quindi versate tutto in un barattolo.

Coprite e lasciate riposare in un luogo caldo fino a quando non crea bolle e inizia a aumentare di volume. A seconda della temperatura e dell’umidità, possono essere necessari da 1 a 7 giorni.

Usatene una tazza per pagnotta, quindi aggiungi una pari quantità di acqua e farina.