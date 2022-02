Salire sul palco dell’Ariston dopo l’impeccabile performance di Drusilla Foer non è sicuramente un compito facile. Ma Maria Chiara Giannetta ci è riuscita. Ironica, spigliata, sicura di sé ma senza mai risultare altezzosa, la giovane attrice ha portato a Sanremo 2022 la giusta dose di brio e simpatia, affiancando Amadeus nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover. E, oltre che con il suo innegabile talento e la sua semplicità, la protagonista di Blanca ha conquistato il pubblico anche con la sua eleganza e con i suoi abiti, tutti realizzati per lei dalla maison Armani.

La co-conduttrice del quarto appuntamento sanremese ha sfoggiato ben quattro diversi look, firmati Giorgio Armani Privè: E i primi due hanno decisamente dato una svolta ai classici abiti da sera che le conduttrici hanno sempre indossato per scendere le famose scale dell’Ariston. Per il suo debutto su un palco così importante, infatti, Giannetta ha scelto (a sorpresa) un abito corto. Total black, scintillante, con la gonna vaporosa in tulle e il bustino con scollo a cuore, il minidress dell’attrice lascia scoperte le gambe e rispecchia in tutto e per tutto la sua personalità, semplice e sbarazzina.

Ancora una volta fuori dagli schemi, per il secondo outfit Giannetta ha indossato un completo dal taglio maschile, black and white, composto da un paio di pantaloni aderenti con banda in raso sul lato della gamba, e un blazer (con un fiore all’occhiello ton sur ton) che ricorda il classico frac maschile, corto sul davanti e con due lunghe code sulla parte posteriore. Il tutto abbinato ad una camicia bianca senza colletto e ad un paio di décolleté nere in suede.

Con il terzo look, invece, Maria Chiara Giannetta ha incantato l’Ariston e il pubblico a casa: un abito lungo, con la gonna in tulle bianco, completamente decorato con applicazioni floreali sui toni del blu, del rosso e del rosa, riprese anche sul corpetto aderente con spalline sottili. Un vestito luminoso, colorato ed elegantissimo, che esalta la personalità solare dell’attrice senza però stravolgere il suo stile semplice e pulito.

Il quarto e ultimo abito è sicuramente il più classico ed elegante. Per la conclusione della quarta serata serata del Festival, la co-conduttrice ha optato per un long dress di un delicatissimo rosso fragola, dalla gonna ampia e romantica e un corpetto più aderente e senza spalline. Il tutto tempestato di paillettes, che hanno fatto brillare la giovane attrice sul palco dell’Ariston. Semplice, invece, il beauty look scelto da Giannetta: un make up delicato, quasi acqua e sapone, e i capelli corti acconciati con una semplice piega a onde morbide.