Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori il 21 dicembre 2022 di Maria Vittoria, come aveva annunciato lo stesso ex tronista con un post su Instagram in cui mostrava il piedino della bambina. Il ragazzo aveva scritto: “Benvenuta Maria Vittoria“, mentre la neo mamma aveva commentato: “La nostra vita“.

I due hanno subito smentito con i fatti chi era scettico sul loro amore nato a Uomini e donne e sono ancora adesso una delle coppie più solide che si sono formate nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Proprio per questo l’idea di avere un figlio è apparsa una scelta quasi naturale, nonostante c’era chi fosse convinto fosse difficile per lui riuscire a “mettere la testa a posto” dopo un passato da sciupafemmine.

A distanza di pochi giorni dalla nascita della loro bambina, Lorenzo Riccardi ha compiuto un altro passo importante: ha chiesto alla compagna di sposarlo. E lo ha fatto in una maniera assolutamente originale, grazie all’aiuto della piccola.

A Maria Vittoria è stata fatta indossare una tutina con una scritta emblematica: “Mamma vuoi sposare il mio papà?”. La diretta interessata non ha avuto alcun dubbio né esitazione nel rispondere: “Come potrei dirti di no? Siete la mia vita”.

Entrambi ci hanno tenuto a rendere partecipi della novità i rispettivi follower, ma l’ex corteggiatrice ha fatto di più. La neo mamma, infatti, ha mostrato la sua mano con l’anello ricevuto in dono e un messaggio da cui traspare tutta la sua emozione del momento: “Tranquille, vi racconterò tutto appena posso…sia del parto sia della proposta”.