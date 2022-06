A Uomini e donne trovare l’amore è possibile. Gli esempi non mancano e confermano come un’esperienza televisiva che può nascere per gioco possa permettere di conoscere una persona con cui si desidera poi condividere il resto della propria vita. Emblematico è, ad esempio, quanto accaduto poche settimane fa a Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono giurati amore eterno a distanza di otto anni dal loro primo incontro e dopo la nascita di due bambine.

Ora c’è un’altra coppia che si è formata recentemente e ha fatto proprio in queste ore un annuncio speciale. Si tratta di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che a breve diventeranno genitori per la prima volta.

E’ stato l’ex tronista a rivelare la novità con un video in cui appare evidente l’emozione che i due ragazzi stanno provando: “Ebbene sì, divento papà e Claudia diventa mamma…diventiamo genitori”.

Già da qualche tempo si era diffusa la voce di una gravidanza dell’ex corteggiatrice, ma nessuno dei due aveva voluto confermare. Emtrambi probabilmente volevano superare il fatidico terzo mese, fase che solitamente si attende prima di uscire allo scoperto.

Il loro amore è scoppiato ufficialmente nel febbraio 2019, periodo in cui lui l’ha preferita all’altra sua corteggiatrice, Giulia Cavaglià, in una scelta che si era tenuta in una villa, formula che Maria De Filippi aveva introdotto qualche tempo fa a Uomini e donne. Da allora i due ragazzi hanno smentito gli scettici e sono ancora innamoratissimi.

La futura mamma non vede l’ora di poter stringere il suo piccolo tra le braccia: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli…ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… – ha scritto la futura mamma -. Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”.