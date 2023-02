Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: "Le nozze saranno nel 2024"

Lorenzo Riccardi ha conosciuto e si è innamorato di Claudia Dionigi in occasione dell’edizione 2018-2019 di Uomini e donne, in cui lui era tronista e lei corteggiatrice. Prima di vivere questa esperienza il ragazzo non aveva dato l’impressione di voler costruire una storia così duratura, ma è stato grazie a lei che è cambiato e si è convinto di avere trovato la donna della sua vita. Non a caso, oggi i due sono davvero felicissimi e hanno coronato il loro rapporto a dicembre 2022 con la nascita della loro bambina, Maria Vittoria.

Pochi giorni dopo il lieto evento, il giovane, classe 1996, ha fatto la fatidica proposta alla compagna, ma almeno per ora le nozze non sono in programma. Di questo hanno parlato entrambi in occasione della loro presenza nello studio di Verissimo: “Sicuramente andremo nel 2024, adesso non abbiamo la testa, dobbiamo concentrarci su nostra figlia e sul lavoro”.

L’ex tronista ha le idee chiare sui suoi sentimenti: “Ho sempre saputo che Claudia fosse la donna della mia vita, ma l’ho capito davvero quando è nata nostra figlia. Lei mi ha dato l’amore più grande del mondo e siccome io non potrò mai ripagarla completamente, ho deciso di chiederle di diventare mia moglie per amarla ogni giorno per sempre”.

La neo mamma non ha nascosto l’emozione provata in quel momento: “Non me lo aspettavo, era la proposta che desideravo, inaspettata ma stupenda”.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono quindi la dimostrazione più evidente di come sia possibile trovare il grande amore che può cambiarti la vita nel programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi, che anche in questi mesi sta ottenendo ascolti altissimi. Anzi, a volte questo è successo a chi non se lo sarebbe mai aspettato e i due ragazzi lo hanno capito in prima persona, consapevoli di come debbano essere riconoscenti alla conduttrice.