Luca Argentero, "Io contro i paparazzi per difendere la mia famiglia"

La privacy in vacanza? È sacra. La pensa così Luca Argentero, protagonista di un nuovo battibecco con i paparazzi a caccia di scoop. Prima li invita ad andarsene, poi passa alle parole grosse: si alza dal tavolo e li segue all’esterno del locale, sotto gli occhi increduli dei villeggianti di Forte dei Marmi, in Toscana, dove si trova in vacanza con sua moglie, Cristina Marino, e la figlioletta di due anni, Nina Speranza. Una vacanza all’insegna del relax e degli affetti, almeno nelle intenzioni…

A riaccendere i riflettori sull’ex gieffino, oltre alla fortunata serie Doc – nelle tue mani, c’è stata la notizia del suo sbarco dietro al bancone di Striscia la notizia, con Alessandro Siani, a partire dal prossimo autunno. L’attenzione dei fotografi era, dunque, quasi inevitabile. A sua difesa si sono schierati i presenti, i fan e i follower dei social. “Voleva solo difendere la sua famiglia”, hanno detto i testimoni, additando la presenza dei fotografi come troppo invadente, persino per un attore sulla cresta dell’onda come lui.

Era accaduto anche nel 2016. Allora, Luca Argentero faceva coppia fissa con l’attrice Myriam Catania. Il momento, per la coppia, era difficile: pochi mesi dopo si sono, infatti, detti addio. Di qui, l’attenzione dei paparazzi che avevano filmato un’aggressione in piena regola, finita poi in onda in tv. Se l’irruenza di Argentero fa audience, il carattere fumantino non dispiace ad amici e colleghi che lo giustificano da sempre: “a volte – scrivono – non è facile restare calmi”.