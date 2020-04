Luca Argentero e Cristina Marino svelano dettagli della loro storia su Instagram

Luca Argentero e la compagna Cristina Marino stanno trascorrendo la quarantena in una casa in Umbria, al confine con la Toscana, mentre aspettano la nascita della loro prima bambina.

Durante una lunga diretta Instagram, i due hanno risposto alle domande dei follower svelando qualche particolare inedito della loro relazione. I fan curiosi hanno voluto conoscere i difetti dei due e Luca ne ha parlato così: “Il difetto di Cristina è che è irriverente, non conosce il dono della diplomazia e, quindi, spesso parla di getto e un po’ a sproposito“. D’altro canto, Cristina ha menzionato la permalosità del compagno: “Se, mentre discuti con lui, gli dici ‘Ma sei scemo?’, la comunicazione è finita. In questa quarantena, non abbiamo mai litigato. Luca aiuta a pulire, sì. Lo sottolinea sempre, però è vero. Cucina anche meglio di me”.

Per quanto riguarda la loro storia d’amore, l’attore ha svelato di aver festeggiato da poco quattro anni di fidanzamento mentre la Marino ha ricordato il loro primo incontro: “Santo Domingo. Cinepanettone. Io dovevo partire ma mi hanno sbagliato il volo, proprio sliding doors. Non lo avrei mai incontrato. Poi mi hanno detto: ‘Guarda, puoi partire domani’. Luca arrivava la sera, io sarei dovuta partire nel pomeriggio di quello stesso giorno. Invece, abbiamo cenato insieme e di lì è nato tutto“.

La chiacchierata tra i due è continuata a lungo e l’attrice non ha potuto far riferimento alla bellezza del compagno, ammirato da tantissime fan: “A me è andata benissimo, ma a lui è andata meglio. Quando mi hai presa, avevo 24 anni, ero nel fiore della mia giovinezza. Non avevo neanche un capello bianco. Quindi, è vero, io sono fortunatissima, ma ho la grandissima presunzione di dire che anche ad Arge è andata molto bene. Più invecchia più è bono. È molto più bello adesso di quando era giovane“.