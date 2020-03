Luca Argentero in quarantena si fa tagliare i capelli da Cristina Marino

È una dolce quarantena quella che stanno affrontando Luca Argentero e la compagna Cristina Marino. Nonostante il Coronavirus, sembra che i due riescano a divertirsi e a fare coppia splendidamente, come dimostra l’ultimo post Instagram pubblicato dall’attore.



“Quando i barbieri sono chiusi… ci pensa Cristina“, questa la didascalia a corredo dello scatto in bianco e nero che vede Luca aspettare pazientemente di vedere il risultato della spuntatina effettuata da Cristina, improvvisatasi barbiera in quello che parrebbe essere il giardino della casa in cui vivono i futuri genitori.

Sì, perché la coppia ha annunciato di essere in attesa di un figlio, anzi di una bambina. Con grande soddisfazione dell’ex ospite della casa del Grande Fratello, come ha spiegato la modella e influencer, che dovrebbe partorire nell’arco di due mesi: “Lui è fatto per costruire una famiglia, è un maschio che ama la casa”.

La Marino ha ammesso di aver guadagnato 7 kg e ha spiegato di prendersi cura di sé e della piccola con tanti piccoli accorgimenti: “Faccio molta respirazione e non smetto mai di pensare che stiamo per ricevere il regalo più bello della vita… sono sicura che nasceranno ancora più forti”.



I due si sono conosciuti 5 anni fa, sul set di Vacanze ai Caraibi. Ai tempi Argentero era ancora sposato con Myriam Catania, ma Cristina afferma di non essersi mai introdotta nel loro matrimonio. Ma non c’è gelosia nelle parole della donna, sicura dell’amore che li lega: “Non mi permetterei mai di mettermi in mezzo a un matrimonio. E non mi spaventa neppure l’affetto che lo lega alla ex moglie, sarebbe un animale se dicesse che per lui quella persona non esiste più. Non sarebbe l’uomo meraviglioso di cui mi sono innamorata”.