Luca Argentero: "Oriento le scelte lavorative in funzione della famiglia"

Luca Argentero sarà di nuovo il protagonista di DOC – Nelle tue mani, fiction campion di ascolti in onda su Rai1 con la terza stagione inedita a partire da giovedì 11 gennaio 2024. L’attore è davvero legato al personaggio di Andrea Fanti e non può che essere felice di poterlo interpretare di nuovo, nonostante ora il suo approccio sembra essere parzialmente cambiato.

“Non mi importa molto il parere degli addetti ai lavori ma soprattutto di quello del pubblico. La curiosità mi ha spinto a scegliere di fare questo lavoro – ha detto a Mara Venier, ospite di Domenica In – Oriento le scelte lavorative in funzione della famiglia. Se una cosa per noi è troppo complicata non si fa e basta”.

Luca Argentero e Cristina Marino, la donna con cui è sposato, ora vivono insieme ai loro bambini tra Milano e Città della Pieve che è il loro posto del cuore, uniti da un amore che sta diventando sempre pù forte.

L’artista è davvero orgoglioso di veder crescere i suoi bambini ed è contento anche di notare quanto a volte siano diversi tra loro: “Cristina è la mia vittoria. Io vorrei fare solo il padre. Sul set sento penso solo a cosa stanno facendo a casa”.

L’ex concorrente del Grande Fratello non ama parlare della sua vita privata, ma ha fatto eccezione descrivendo la crescita veloce della sua bambina: “Nina inizia a essere una fonte di saggezza. A tre anni e mezzo è una fonte di saggezza. Tre giorni fa mi ha guardato e mi ha chiesto “che cos’è la vita?”. Prima che le rispondessi lei mi ha detto: ‘È l’amore, vero?’. Ha intuito già tutto. Io e Cristina investiamo tanto tempo, è una bimba meravigliosa. Con Noè noto la differenza tra maschio e femmina. È una benedizione quella che mi è stata data, avere un maschio e una femmina” – ha concluso.

A seguire l’intervista c’era anche una spettatrice speciale, Cristina Marino appunto, che ha immortalato il tutto attraverso il suo profilo social: “Noi guardiamo la bellezza di papà che mi fa commuovere ancora”, ha scritto la modella in una storia Instagram che mostra la piccola Nina davanti alla tv mentre era in onda il papà.