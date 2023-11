Cristina Marino, attrice e modella, ha risposto alle critiche ricevute dopo aver postato alcuni video nei quali faceva attività fisica mentre era incinta del suo secondo figlio. Per farlo, ha scelto di parlare dal palco de Le Iene, dove ha rilasciato un lungo monologo sull’importanza di dedicare del tempo a se stesse.

“Sul finire della mia seconda gravidanza ho pubblicato un video nel quale mi allenavo come ho sempre fatto in tutta la mia vita. E l’ho sempre fatto con il consenso del medico, anche con il pancione”, ha esordito. La modella e attrice è anche imprenditrice ed esperta di fitness, e ha fondato la piattaforma di workout Befancyfit.

Questo, però, non le ha risparmiato la furia degli hater, che l’hanno giudicata per il fatto di svolgere allenamenti in gravidanza. Critiche alle quali lei ha risposto spiegando i benefici dell’attività fisica:

La gravidanza non è una malattia ma un momento magico, un autentico stato di grazia, che va vissuto in maniera consapevole, libera. Allenarti può combattere il diabete gestazionale, l’aumento del peso, migliorare la tonicità muscolare e soprattutto l’umore.

“Servono nove mesi per riadattarsi alla nuova vita e gestire in maniera positiva la relazione emotiva con il proprio corpo in continuo cambiamento è fondamentale. Specialmente quando gli ormoni interferiscono con l’umore, il sonno, il peso» ha continuato Cristina Marino. “Anche lì io ho scelto di non venire meno all’appuntamento con me stessa, di dedicarmi quello spazio di amore”.

“Scegliere di dedicare un momento per sé è un vero atto di amore. E se saremo le prime ad amarci, poi sarà più facile amare anche gli altri”, ha poi continuato la modella, ringraziando anche il marito Luca Argentero: