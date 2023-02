Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la seconda volta venerdì 17 febbraio 2022, giorno in cui è venuto alla luce Noè Roberto, arrivato a fare compagnia alla loro primogenita, Nina Speranza, nata nel 2020.

I due hanno sempre tenuto in modo particolare a preservare la loro privacy, ma periodicamente non hanno mancato di pubblicare qualche foto sui rispettivi profili social per comunicare ai follower l’andamento della gravidanza e e condividere le gioie provate negli ultimi mesi.

Almeno per ora la coppia non ha voluto svelare il volto del loro bambino, ma non hanno mancato di pubblicare qualche sua immagine ora che il piccolo sta conoscendo la sua casa. Ad accogliere il neonato al momento dell’arrivo a casa una montagna di palloncini, preparati dall’attore, che a breve vedremo nuovamente in Tv nella nuova serie di DOC – Nelle tue mani, che sarà trasmessa su Rai1.

“Buongiorno mondo” – hanno scritto Luca Argentero e Cristina Marino a corredo della foto fatta a Noè Roberto, che ha subito emozionato i loro rispettivi fan. Tantissimi i messaggi di auguri e congratulazioni, ma alcuni di loro hanno anche notato un particolare e non hanno mancato di farlo notare ai genitori: le mani grandi, che farebbero pensare a un bimbo che ha un po’ più di qualche giorno di vita. “Sicura che sia appena nato, mi sembra un bambino di un mese” – ha scritto un utente.

Anche per il loro secondogenito, come per Nina Speranza, Luca e Cristina hanno scelto un doppio nome, ma questa volta uno dei due ha un significato ben preciso. Roberto, infatti, era il nome del papà dell’attrice, scomparso nel 2022 e a cui lei era legatissima. L’uomo, infatti, le ha trasmesso l’importanza degli affetti più cari e lei desiderava rendergli omaggio non appena ha saputo di essere incinta di un maschio.

Non è escluso che presto i due possano decidere di allargare ulteriormente la famiglia, come aveva detto qualche tempo fa l’influencer: “Sono giovane e ho tutto il tempo – aveva detto Marino poco prima di restare incinta in un’intervista al settimanale Gente -. Se fosse per Luca, che è entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da due famiglie i cui genitori sono ancora innamorato dopo tanti anni. Credo che questo sia fondamentale nel costruire una coppia duratura”.