Luce pulsata viso: pro, contro e migliori epilatori

Gli epilatori a luce pulsata sembrano davvero un’ottima soluzione per risolvere a casa la questione peli superflui quando non è possibile ricorrere all’estetista di fiducia.

La tecnologia IPL è ideale per depilare in modo permanente aree più ampie del corpo, ulteriormente sviluppata per un uso domestico facile e sicuro, con fino all’80% di peli in meno dopo sole 3 applicazioni. In un trattamento IPL, le radici (follicoli) dei peli del corpo da rimuovere vengono permanentemente distrutte da una fonte di luce ad alta energia, disattivando così la crescita.

Se la ceretta è un buon metodo di depilazione che ha effetti a lunga durata, non è comunque definitiva: i peli negli anni si indeboliscono, ma il bulbo continua il suo ciclo.

L’epilazione, invece, dopo qualche seduta permette un risultato definitivo. Quali sono i pro e i contro? Scopriamolo in questa guida completa di benefici e controindicazioni e con la top five dei migliori epilatori a luce pulsata in commercio.

Luce pulsata viso: i pro

La luce pulsata professionale garantisce l’ eliminazione dei peli superflui fino all’80% . A ogni seduta il pelo ricresce sempre più sottile e debole e sempre meno velocemente;

. A ogni seduta il pelo ricresce sempre più sottile e debole e sempre meno velocemente; È un trattamento meno invasivo per la pelle del rasoio;

per la pelle del rasoio; Peli incarniti, le irritazioni cutanee e le dermatiti sono meno frequenti;

e le dermatiti sono meno frequenti; È meno dolorosa delle strisce depilatorie e dei vecchi epilatori.

I contro della luce pulsata

Servono più sedute per ottenere risultati duraturi, a seconda delle zone del viso e del corpo da trattare;

per ottenere risultati duraturi, a seconda delle zone del viso e del corpo da trattare; I macchinari professionali usati da estetiste e strutture specializzate richiedono molta cura e manutenzione, per questo un trattamento con la luce pulsata è costoso ;

; La luce pulsata non è adatta a tutte le tipologie di pelo e di pelle. Risultano davvero efficaci solo se diretti verso peli di colore nero, marrone o biondo scuro perché possono trovare melanina da stimolare;

e di pelle. Risultano davvero efficaci solo se diretti verso peli di colore nero, marrone o biondo scuro perché possono trovare melanina da stimolare; Da evitare il fai da te su carnagioni scure o abbronzate , perché si corre il rischio di rovinare l’epidermide circostante creando macchie e alterazioni cutanee;

il fai da te su , perché si corre il rischio di rovinare l’epidermide circostante creando macchie e alterazioni cutanee; Da evitare anche il trattamento in presenza di nei , tatuaggi , cicatrici e vene varicose;

, , e vene varicose; L ‘esposizione al sole è vietata prima del trattamento, ma anche nei successivi 7-10 giorni;

è vietata prima del trattamento, ma anche nei successivi 7-10 giorni; Le sedute di laser e luce pulsata sono sconsigliate in gravidanza, in caso di assunzione di farmaci foto sensibilizzanti o di malattie come il diabete, l’epilessia, herpes e varie sofferenze cardiache.

I migliori epilatori

Il prodotto top Braun Silk-expert Pro 5 Ideale per depilazione definitiva 329 € su Amazon 499 € risparmi 170 € Pro Rapido ed efficiente

Può essere utilizzata anche dagli uomini

Design compatto Contro Prezzo elevato

Epilatore a luce pulsata più sicuro, rapido ed efficiente per una riduzione definitiva dei peli in sole 4 settimane. Si adatta in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle per offrire un equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza per una rimozione definitiva dei peli visibili. È in grado di trattare la parte inferiore delle gambe in meno di 5 minuti. Include una testina di precisione per raggiungere le aree più piccole come il viso, zona bikini o ascelle. 15% più piccolo e 25% più leggero, per una facile maneggevolezza e un uso senza sforzi. 400000 impulsi di luce. Qui la nostra recensione.

La nostra scelta Philips Lumea Prestige Ideale per tutto il corpo 349 € su Amazon 559 € risparmi 210 € Pro Utilizzo con o senza cavo

5 impostazioni di intensità della luce Contro Prezzo elevato

Dispositivo di epilazione che previene la ricrescita dei peli su corpo e viso offrendo più di 250.000 impulsi di luce. L’applicazione regolare consente di mantenere una pelle liscia come la seta tutti i giorni. È dotato di 5 impostazioni di intensità della luce, regolabili in base al tipo di pelle, di un sensore di sicurezza che impedisce l’attivazione accidentale del flash e di un filtro che protegge la pelle dai raggi UV. È efficace, facile e sicuro su una vasta gamma di tipi di pelle e di peli. Inoltre, il Sensore SmartSkin rileva automaticamente il colore di peli e pelle fornendoti la giusta impostazione.

Il miglior rapporto qualità/prezzo Remington Epilatore a Luce Pulsata Ideale per l'uso da casa 125 € su Amazon Pro Con sensore di tonalità della pelle

Contro Funzionamento solo con cavo

Dispositivo che sfrutta la luce pulsata per la riduzione permanente dei peli, ideato per l’uso a casa. L’efficacia di riduzione dei peli varia da persona a persona secondo la zona del corpo, il colore dei capelli e come viene utilizzato il dispositivo. Un ciclo completo di crescita dei peli può durare 18-24 mesi. Durante questo periodo, sono richieste più sessioni di trattamento per ottenere una riduzione permanente dei peli.

Il compatto Imetec Bellissima Zero Pro Compact Ideale per pelli scure 154 € su Amazon 179 € risparmi 25 € Pro Uso semplice e indolore

Impulsi no stop Contro Nessuno

L’epilatore a luce pulsata Bellissima Zero Pro Compact porta la tecnologia IPL dal centro estetico direttamente a casa tua. Il suo design compatto e maneggevole trasforma l’esperienza della luce pulsata in un gesto semplice e facile da eseguire. Il suo cuore tecnologico “Home Pro Pulsed light Technology” sfrutta la fototermolisi selettiva: l’energia luminosa colpisce il pelo che assorbendola si indebolisce e rallenta la sua ricrescita. Riduzione permanente dei peli superflui fino al 92%, efficacia clinicamente testata dopo soli 6 trattamenti, test clinici eseguiti su 62 donne con fototipo II scala Fitzpatrick.

Il più economico HoMedics Duo One Ideale per il viso 69 € su Amazon 179 € risparmi 110 € Pro Include una spazzola per il viso

Riconoscimento automatico colore Contro Nessuno

Epilatore a luce pulsata che garantisce una riduzione sensibile della ricrescita dei peli in tempi brevi. Le due tecnologie AFT (Advanced Fluorescence Technology) e IPL (luce pulsata) permettono di trattare zone diverse in modo diverso, rendendolo adatto a ogni parte del corpo e assicurando un risultato mirato e un trattamento professionale e duraturo nel tempo.È facile e veloce ed è dotato di una cartuccia da 150.000 impulsi che garantisce una lunga durata.