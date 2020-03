Epilatore viso: come funzionano e i migliori da comprare

Per essere sempre curate, lisce, dire addio a baffetti, sopracciglia di troppo e peluria, un epilatore viso è tra i beauty device fondamentali non solo da tenere in casa, ma da portare sempre con sé: vediamo insieme come funzionano questi piccoli apparecchi e i migliori da comprare.

I prodotti arrivano da brand celebri per i silk-épil, come Braun e Philips. Possono eliminare i peli strappandolo o tagliandoli. Sono elettrici ma esistono anche soluzioni easy che arrivano dagli Stati Uniti, come l’epilatore a molla per viso.

Per scegliere è necessario valutare le proprie esigenze, oltre che il budget a disposizione.

Come funzionano gli epilatori viso

Gli epilatori per il viso sono un’alternativa sempre a portata di mano alla classica ceretta, per liberarsi di peli sopra le labbra, sopracciglia, peluria su volto, collo, guance.

Alcuni prodotti funzionano a lama, come rasoi, e sono ideali per i ritocchi istantanei, altri catturano e strappano il pelo. Determinati modelli sono venduti con accessori multi funzionali, per massaggi e rivitalizzazione dell’epidermide.

Tutti, però, hanno in comune la delicatezza del metodo di epilazione o depilazione, vista la sensibilità della pelle del viso.

Epilatore viso: la top 5

La nostra redazione ha selezionato i prodotti migliori per diverse esigenze.

Ecco le loro caratteristiche, i prezzi e dove acquistarli online.

Braun FaceSpa

Offre tre trattamenti grazie a un unico dispositivo, cambiando gli accessori. L’epilatore elettrico rimuove con precisione i peli; la spazzola di pulizia pulisce i pori in profondità; l’accessorio rivitalizzante per la pelle dona un aspetto più levigato. La confezione include uno specchio illuminato, una pochette e 2 batterie supplementari.

Prezzo consigliato 48,99 euro. Acquista ora

Philips Satin Compact Plus

Il rifinitore da viaggio Philips è lo strumento di bellezza ideale per la rimozione facile e veloce dei peli più corti di viso e corpo. Dispone di una testina di precisione da 26 mm per il corpo, di una da 8 per il viso, di pettine per sopracciglia da 2 e 4 mm. Per un’igiene ancora maggiore, è fornito con una spazzolina per la pulizia.

Prezzo consigliato 19,90 euro. Acquista ora

Epilatore donna TruuMe

Per corpo, naso, viso e sopracciglia, a ogni zona il suo accessorio in questo beauty device indolore, con lame affilate che lasciano la pelle liscia senza irritarla. Adatto per la rasatura a secco e sulla pelle bagnata.

Prezzo consigliato 17,99 euro. Acquista ora

Epilatore viso ELEHOT

Un prodotto davvero multi funzionale. Sette accessori per rispondere alle esigenze di tutte: questo epilatore consente di ridefinire le sopracciglia, rimuovere i peli del naso, delle orecchie, baffetti e peluria piccole zone del corpo. Inclusi nel kit anche spazzola per la detersione viso, massaggiatore e buffer per unghie.

Prezzo consigliato 27,99 euro. Acquista ora

R.E.M Spring Facial Hair Remover

Un’alternativa che, con un po’ di pratica, regala grandi soddisfazioni. L’epilatore a molla R.E.M Spring garantisce, infatti, risultati professionali comodamente a casa tua o in viaggio e con un investimento minimo. Prodotto in acciaio inossidabile 100%.

Prezzo consigliato 23,30 euro. Acquista ora