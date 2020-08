Gasatore acqua: pro e contro e i migliori prodotti

Il gasatore acqua, chiamato anche saturatore o carbonatore, è un piccolo elettrodomestico che rende effervescente l’acqua del rubinetto in maniera facile ed economica: la nostra redazione ha studiato pro e contro dell’acquisto e i migliori prodotti sul mercato.

Esistono molti modelli di gasatori di acqua. Quelli di ultima generazione, ideali per la casa, funzionano senza batterie né corrente, solo sull’acqua o anche su altre bevande, di tipo casalingo o professionale (collegati direttamente al lavandino).

In ogni caso, agiscono con l’utilizzo di cartucce, che aggiungono anidride carbonica all’acqua o alla bibita, trasformandola da liscia in gasata.

Pro e contro del gasatore acqua

I vantaggi e gli svantaggi dell’acquistare un gasatore di acqua per la casa, per l’ufficio o per la propria attività, vanno, naturalmente, valutati caso per caso. Se si è dei grandi consumatori di acqua frizzante, l’investimento potrebbe risultare molto conveniente. Lo stesso vale per chi è attento all’ambiente e, tramite questa soluzione, può limitare notevolmente gli imballaggi e le bottiglie di plastica.

Ecco quali sono, in generale, i principali pro e contro da tenere a mente quando si valuta l’acquisto del gasatore per l’acqua.

Pro

È divertente e facile da usare. La sua praticità e l’immediatezza d’uso lo rendono divertente per tutta la famiglia, bambini e adolescenti compresi.

È ecologico . Questo piccolo elettrodomestico permette di ridurre l'utilizzo della plastica e il conseguente inquinamento ambientale dato dalla produzione, dalla dispersione e dallo smaltimento.

È economico . Utilizzando l'acqua del rubinetto, sulle grandi quantità il gasatore è molto più conveniente rispetto all'acquisto delle casse di acqua frizzante.

È pratico . Non si devono infatti portare le bottiglie dal supermercato a casa.

Si può avere sempre l'acqua gasata a portata di mano quando si desidera. Se non si utilizza spesso l'acqua frizzante, quella delle bottiglie può perdere il suo brio. Con il gasatore si può rendere frizzante di volta in volta la quantità di acqua desiderata.

I nuovi modelli hanno un design piacevole e stanno bene sul banco della cucina. Lo spazio può non essere più un problema, grazie ai nuovi modelli belli da vedere e quindi da sfoggiare in bella vista sul top della cucina.

Oltre che acqua frizzante, alcuni modelli possono preparare altre bevande . Cola, succhi frizzanti e perfino vino: sono diversi i modelli in commercio che possono aggiungere le bollicine a qualsiasi liquido (purché non sia denso e non contenga polpa).

Si può controllare la quantità di gas nell'acqua . In base al modello, si può controllare la quantità di gas e quindi di effervescenza finale.

Con le bottiglie si può portare direttamente l'acqua in tavola o metterla in frigorifero.

o metterla in frigorifero. Le bombole di gas vengono riciclate. I vari brand organizzano il cambio con smaltimento ecologico per le ricariche, le cartucce e le bombole del gas.

Contro

Il gasatore e l'occorrente occupano spazio . Con una cucina molto piccola, trovare spazio per il gasatore potrebbe essere un problema. Tuttavia esistono modelli di dimensioni ridotte adatti a ogni angolo.

Bisogna sempre avere le ricariche di gas di ricambio. Per non restare senza acqua gasata, basta un po' di organizzazione al fine di avere sempre disponibili le ricariche di gas.

Le bottiglie vanno lavate . Le bottiglie non sono usa e getta come quelle di plastica e vanno lavate. Un piccolo gesto che però fa davvero bene all'ambiente.

L'acqua può risultare troppo frizzante se non si dosa bene il gas. La maggior parte dei modelli permette di dosare la quantità di gas, ma è necessario inizialmente imparare a utilizzarli al meglio.

se non si dosa bene il gas. La maggior parte dei modelli permette di dosare la quantità di gas, ma è necessario inizialmente imparare a utilizzarli al meglio. La qualità dell’acqua del rubinetto di base può influire sulla qualità delle bevande.

I migliori prodotti da acquistare

L’offerta sul mercato è vasta. Si va dai modelli base a quelli con funzioni aggiuntive, come filtraggio o depurazione a osmosi. Bisogna anche tenere conto del successivo acquisto delle cartucce del gas o delle bombole di CO2, dal produttore stesso o in modelli universali o adattabili.

La nostra scelta Sodastream Jet Gasatore d'Acqua Frizzante Essenziale Dall'azienda leader di settore un prodotto essenziale, praticissimo e completo di tutto l'occorrente 48 € su Amazon 49 € risparmi 1 € Pro Gasatura personalizzabile

Senza corrente o batterie

Starter pack completo Contro Nessuno

Il gasatore d’acqua domestico Jet di Sodastream permette di trasformare l’acqua di rubinetto in acqua frizzante, grazie a un cilindro contenente anidride carbonica (incluso nella confezione). Il livello di gasatura varia a seconda del tempo di pressione del pulsante.

Il più economico Imetec BLS 100 Gasatore d'Acqua Bottiglia di design Caratterizzato da una bottiglia molto elegante, il prodotto firmato Imetec è essenziale e semplice da usare 44 € su Amazon Pro Silhouette elegante

3 livelli di gasatura

Senza corrente e senza batterie Contro Nessuno

Leggermente frizzante, frizzante, ultrafrizzante: sono i tre livelli di gasatura offerti con un solo click dal gasatore Imetec. Ottimo il rapporto qualità/prezzo: con il cilindro contenuto nella confezione si possono rendere gasati fino a 80 litri di acqua. Di questo prodotto la nostra redazione ha amato subito la bottiglia, che non sfigura neppure sulla tavola più elegante.

Due bottiglie in PET LEVIVO Set Starter Kit completo Un kit completo di tutto, con ben due bottiglie per avere sempre pronta la vostra acqua frizzante preferita 69 € su Amazon Pro Sistema di pressurizzazione a due vie

Chiusura a baionetta

Possibilità di aromatizzare l'acqua Contro Nessuno

LEVIVO, marchio Amazon, propone questo Set Starter con gasatore, 2 bottiglie in Pet e cilindro di CO² per aggiungere anidride carbonica ad almeno 60 litri di acqua. La tecnologia avanzata utilizza un sistema di pressurizzazione a due vie e la chiusura a baionetta. L’acqua gassata può essere anche aromatizzata con uno sciroppo a piacimento.