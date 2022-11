Luciano Ligabue da Parigi annuncia ai fan di essere ancora positivo al Covid

Lo scorso 30 ottobre Luciano Ligabue era a Parigi per un concerto da tenere al teatro Bataclan quella stessa sera. Avvertendo però dei malesseri ha effettuato un tampone Covid e ha scoperto di essere positivo. Suo malgrado ha dovuto annunciare con un video che il concerto, insieme a quello che avrebbe dovuto tenere a Londra sarebbe saltato. Ora Luciano Ligabue decide di parlare di nuovo ai suoi fan e anche questa volta lo fa con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Certamente deve annoiarsi molto Luciano Ligabue isolato dal mondo in un albergo a Parigi e forse anche per questo realizza dei video per i suoi follower. Nell’ultimo video ha deciso di mostrare ai suoi follower la stanza dove sta trascorrendo i suoi giorni da positivo. Tra gli elementi che spiccano, vi sono i messaggi mandati dai proprietari dell’albergo sullo specchio che evidentemente lo stanno coccolando in questa forzata sosta. Non mancano i libri e la terapia che sta facendo per combattere il Covid. Ha deciso inoltre di raccontare la storia della sua nuova chitarra che evidentemente lo sta aiutando a trascorrere le giornate in albergo, magari con apprezzamenti da parte dei vicini di camera che potranno ascoltare la sua musica.

La chitarra è stata acquistata in uno dei mercatini di Parigi dal suo manager Maioli con l’obiettivo di aiutare il cantante a trascorrere le giornate. Lo strumento evidentemente ha avuto effetti benefici, infatti nello stesso video Ligabue ha raccontato di aver scritto una canzone. Sicuramente tutti i follower saranno contenti di sapere che da questa brutta avventura nasce sicuramente qualcosa di buono, cioè nuova musica. Ligabue ha concluso il video sottolineando che sta meglio, che quindi i sintomi sono blandi, e che sta aspettando di negativizzarsi per tornare finalmente libero.