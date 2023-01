Luisa Ranieri: "Io e Luca Zingaretti ancora insieme, un miracolo"

Il 2022 è stato l’anno che ha segnato il passo d’addio per tantissime coppie famose, tra cui spiccano Ilary Blasi e Francesco Totti, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Nonostante tutto, c’è chi continua a essere innamorato come il primo giorno e a non sentire minimamente il tempo che passa, come è il caso di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, uniti nella vita e nel lavoro. Questo rappresenta per loro un collante in più, che permette anche di sorreggersi nei momenti difficili.

L’attrice napoletana ritiene quindi di essere fortunata e non può che essere riconoscente al film Cefalonia, quello che li ha fatti incontrare: “Cefalonia è stato il film più importante della mia vita perché ho incontrato mio marito. Un incontro magico. L’ho fatto penare. Era separato, io ero molto giovane all’epoca. Invece è nata una storia importante che dura ancora adesso – ha detto a Mara Venier, ospite di Domenica In -. Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti. Si stanno lasciando tutti. Che paura”.

Il lavoro è importante per entrambi, ma questo non li deve portare a trascurare le loro figlie, Emma e Bianca, di 12 e 9 anni: “Questo è un mondo dove la famiglia fa una piccola parte, il resto lo fa il fuori e il fuori non è rassicurante. Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità”.

Crescere due figlie può non essere semplice ed è per questo che entrambi cercano di scegliere con oculatezza i rispettivi impegni lavorativi. Zingaretti, però, sa essere un padre presente: “Se un film si può fare si fa, altrimenti no. Io il film più bello l’ho fatto, sono le mie figlie – ha detto ancora Luisa Ranieri -. Luca non ci fa mancare niente e poi è coccolone. Siamo viziatissime. Io poi vengo da un’educazione in cui non sono stata viziata. Con lui ho incontrato l’amore, l’amante e anche i vizi che può darti un papà”.

L’artista ritiene però importante anche dedicare del tempo alle amiche, come fa il suo personaggio, Lolita Lobosco, nell’omonima fiction di cui è protagonista (le nuove puntate in onda da questa sera su Rai1): “Bisogna coltivare l’amicizia, è una forma di famiglia allargata. Ci ho sempre creduto e ho sempre investito tantissimo nell’amicizia. C’è una mia amica che vive a Ginevra, non la vedo tantissimo ma quando ci sentiamo è come se ci fossimo sentite il giorno prima. C’è quella confidenza, quell’intimità che non c’è con nessun altro” – ha concluso.