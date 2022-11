Michelle Hunziker e la separazione da Tomaso Trussardi: "Un grande dolore"

Il matrimonio che ha unito Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, da cui sono nate due figlie, Sole e Celeste, si è ormai concluso e non sembrano esserci possibilità di ritorno. I due stanno comunque cercando di mantenere buoni rapporti per il bene delle loro bambine, come conferma la breve vacanza che hanno trascorso insieme sulle Dolomiti, dove si sono abbracciati come ai vecchi tempi.

La showgirl ne ha approfittato per parlare del momento che sta vivendo alle sue follower, tramite una serie di “Domande e Risposte”, come è nello stile di Instagram. Questo ha permesso alla svizzera di aprire il suo cuore e di provare a consolare una donna che le ha scritto e le ha rivelato di soffrire particolarmente per essere arrivata a dire addio al marito dopo 30 anni.

La 46enne ha così provato a incoraggiarla e a darle un consiglio: “La separazione rappresenta un grande dolore, grande. E dopo il lutto, è scientificamente provato, è la cosa che può stressare di più l’essere umano. Quindi ti capisco benissimo”.

Il tempo, a suo dire, sarebbe la medicina che può aiutare a mettersi alle spalle il dolore che si prova in un momento simile: “Ti voglio tanto bene e sappi che il tempo guarisce tutto – ha detto ancora Michelle Hunziker -. Sappi che con il tempo riuscirai a vedere tutto con il sorriso riempiendo il tuo cuore dei momenti più belli che hai vissuto in questi 30 anni, vedrai. Vedrai che sarà così e salverai solo le cose belle”.

A quel punto la futura nonna si è sbilanciata ulteriormente e ha rivelato quale sia il “trucco” per gestire al meglio queste situazioni: “Poi farai come me, con una bella memoria selettiva togli il brutto e salvi il bello” – ha concluso.