I più la ricordano per essere stata Lory Beth, la fidanzata storica di Richie Cunningham, nel celebre telefilm Happy Days. Ma Lynda Goodfriend, oltre ad aver preso parte alla serie di successo degli Anni ‘70/’80 per sei stagioni, ha lavorato anche in altri show e film molto popolari. Nata il 31 ottobre 1953, si è laureata alla Coral Gables High School e ha studiato recitazione alla Southern Methodist University.

Prima di Happy Days, Lynda ha interpretato Ethel in Sunshine e ha collaborato nella serie del 1977 Le ragazze di Blansky, una sorta di spin off dello show che la rese celebre. Non molti sanno che originariamente l’attrice non aveva il ruolo della fidanzata di Richie ma ha debuttato come ospite nella quarta stagione nei panni di Kim, per poi tornare nella fiction come Lori Beth nella quinta stagione.

Chiusa la parentesi con la serie cult che la portò alla ribalta, Goodfriend ha continuato a recitare in diverse film di Garry Marshall, nel ruolo di una turista in Pretty Woman, oltre a camei e partecipazioni da guest star in Exit to Eden, Nothing in Common e Beaches. Tra la metà e la fine degli Anni ’80, è apparsa in alcuni progetti indipendenti, tra cui An All Consuming Passion, pellicola scritta e diretta da Kathryn Nesmith.

Ha preso parte anche nelle serie Fantasilandia e Love Boat. Come regista ha debuttato in tv nell’episodio pilota di Four Stars, finanziato da Garry Marshall e interpretato dall’attore Bert Kramer e dall’attrice Julie Paris. Nel 2009 ha diretto il cortometraggio The Perfect Crime. A Broadway, Lynda Goodfriend si è esibita nello spettacolo Good News. L’attrice ha conseguito un BFA presso la Southern Methodist University ed è professoressa di recitazione alla New York Film Academy.