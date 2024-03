Michelle Hunziker e i dolci auguri per la piccola Celeste: "9 anni oggi, ti amo"

Michelle Hunziker ha fatto gli auguri alla sua terzogenita: oggi, 8 marzo 2024, la piccola Celeste festeggia infatti 9 anni. “Auguri alla mia piccola di casa! 9 anni oggi! Ceceeee! Ti amo”, ha scritto la conduttrice a corredo della foto di una candelina sopra a un muffin.

“Oggi è l’8 marzo, per me è una doppia festa”, ha poi detto Hunziker in una storia successiva. “Per ricordare le battaglie combattute, i sacrifici fatti. Per celebrare ogni conquista che ci porta vicino a una parità autentica e sostanziale, per riflettere su quello che ancora possiamo e dobbiamo fare per strappare le donne all’ingiustizia delle discriminazioni e dall’invisibilità”, ha poi aggiunto.

Proprio lo scorso anno, la conduttrice aveva fatto gli auguri alla figlia su Instagram sottolineando l’importanza di essere nata nella Giornata internazionale della donna: “La più piccola delle tre con il carattere di un leoncino, la mia lottatrice di ogni cosa! Determinata come nessun altro al mondo, sta crescendo… sarà una vera portavoce di tutte le donne ed è fiera di essere nata in questo giorno importante. Auguri amore mio immenso”.

La piccola Celeste è nata nel 2015 dall’amore della conduttrice per l’ex marito Tomaso Trussardi: prima di lei, la coppia aveva avuto la prima figlia, Sole, nel 2013. Oltre a loro, Michelle Hunziker è anche mamma di Aurora Ramazzotti, avuta nel 1996 insieme al cantante Eros. “Loro sono la mia vita, la cosa più bella del mondo. Quando hai dei figli ti rendi conto che non c’è niente di più importante”, aveva detto la showgirl, ospite a Verissimo. “Basta che stiano bene loro e tutto il resto si risolve”.

Michelle Hunziker è da poco diventata nonna del piccolo Cesare, figlio della sua primogenita Aurora e del compagno Goffredo Cerza. Sempre a Verissimo, la conduttrice aveva dichiarato a Silvia Toffanin: “Mi emoziono solo a pensarci. Io sarò la nonna più felice del Pianeta e non vedo l’ora. L’universo mi ha ascoltato, dopo tre belle femmine, mi arriva un bel maschietto”.