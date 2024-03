Bianca Balti compie 40 anni: la festa con gli amici vip

Bianca Balti ha compiuto 40 anni e, per l’occasione, si è regalata una sontuosa festa a Milano con i suoi amici vip ieri, 19 marzo 2024.

Tra balli e torte con le candeline, non poteva ovviamente mancare il dress code: “Bianchissima“, colore dell’outfit della festeggiata stessa. “Nel momento di spegnere le candeline, volevo solo dirvi quanto vi voglio bene!” sentiamo quindi Bianca Balti esclamare in un video.

Tra gli ospiti, tutti vestiti rigorosamente di bianco, troviamo Marco Mengoni, Emis Killa, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Gilda Ambrosio. La modella, invece, ha sfoggiato un abito composto da un reggiseno dal quale pendeva una cascata di cristalli con delle piume in fondo. A spiccare, nei video della festa, anche le torte, una con la scritta “Quaranta e ancora non capisco l’ironia” e un’altra con la scritta “Troppo giovane per il botox“.

Ma non solo festeggiamenti in grande: nelle ultime ore, infatti, la modella ha celebrato questo traguardo anche insieme alle figlie Matilde Lucidi e Mia McRae, in una festicciola domestica dove le tre appaiono sorridenti con dei palloncini colorati.

Bianca Balti aveva parlato di loro proprio durante un’ospitata a Verissimo: “Essere mamma è stato sempre il mio primo desiderio ed è la gioia più grande. Matilde è in piena adolescenza e con lei ho un bellissimo rapporto“. E, parlando dell’amore, aveva aggiunto: “In amore sono stata recidiva ma ho imparato tante cose. Forse avevo talmente tanta voglia di vivere una relazione da sogno, spinta dall’idea dell’amore per sempre, che in effetti non pensavo se quell’uomo fosse davvero adatto per me“.