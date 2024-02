Emma Marrone e gli auguri alla mamma Maria Marchese: "Senza di te io non sono niente"

Emma Marrone ha fatto gli auguri di compleanno a sua mamma su Instagram. Per l’occasione, la cantante salentina ha condiviso infatti un dolce post nel quale appare sorridente abbracciata alla madre, Maria Marchese.

A corredo della foto, le parole: “Senza di te io non sono niente. Buon Compleanno Mamma! Ti amo”, post seguito da una foto pubblicata nelle storie Instagram che recita: “Sei la più forte di tutti. Ti amo da morire mamma. Buon compleanno vita mia”.

Emma Marrone è da sempre molto legata ai suoi genitori, e non manca mai di parlare di loro sia sui social che fuori. “Non sarò mai capace di recidere fino in fondo il cordone ombelicale che mi lega così tanto alla mia famiglia. Non mi abituerò mai alla lontananza e ai chilometri che ci separano”, aveva scritto su Instagram la cantante nell’estate del 2022, mentre lasciava il Salento dopo le vacanze estive.

Di recente, Emma Marrone ha anche ricordato suo papà Rosario, scomparso nel settembre 2022 a causa della leucemia. Ospite la podcast Basement, la cantante aveva raccontato in che modo la morte del padre l’avesse scossa: “Quello che è successo, la morte di mio padre mi ha talmente devastata, mi ha talmente lasciata col c**o per terra, spaventata in mezzo al mondo, che adesso per assurdo non ho più paura di niente. Non mi tocca niente. Non ho più paura delle cose, della vita, delle persone, di quello che dicono, di quello che pensano perché niente può più scalfire il mio cuore”.