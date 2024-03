Eugenie di York compie 34 anni: per festeggiare, la principessa ha pubblicato un dolce post Instagram nel quale appare insieme al suo secondogenito, il piccolo Ernest George Ronnie, avuto dal marito Jack Brooksbank.

“Il regalo più bello di tutti sono i miei figli… In questo compleanno rendo omaggio alla famiglia e alle persone più care”, ha scritto quindi la figlia del principe Andrea e della duchessa di York Sarah Ferguson a corredo dello scatto insieme al piccolo. Il suo primogenito, August Philip Hawke, è nato invece nel 2021.

E, poche ore prima, era stata proprio la madre, detta ‘Fergie’, a farle gli auguri per il suo giorno speciale: “Sono così orgogliosa della donna incredibile che sei diventata. Continui a stupirmi ogni giorno con il tuo impegno, la tua grazia, gentilezza e la cura che hai nei confronti delle persone. Sarai sempre la mia buffa, dolce, intelligente e premurosa ragazza. Ti voglio bene, Eugenie. Buon compleanno”, aveva scritto su Instagram a corredo di una foto delle due insieme.

Per Eugenie di York gli ultimi mesi sono stati molto complicati: nel gennaio 2024, a Sarah Ferguson era stato infatti diagnosticato un tumore alla pelle. Dopo la preoccupazione per Kate Middleton e quella per re Carlo, anche la duchessa di York aveva quindi sofferto di problemi di salute legati al cancro: la diagnosi era arrivata dopo una visita di controllo per la ricostruzione del seno, che la duchessa avrebbe dovuto effettuare in seguito al tumore alla mammella contro il quale aveva combattuto nei mesi precedenti.

Il melanoma, però, era stato preso in tempo. “È un enorme sollievo per Sarah e per l’intera famiglia dopo l’ansiosa attesa dei risultati”, aveva comunicato un’amica della duchessa al Daily Mail.