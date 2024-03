Bruce Willis e il compleanno con la sua famiglia: "Ti amiamo"

Bruce Willis ha compiuto 69 anni. Per l’occasione, l’attore ha deciso di passare una giornata speciale con la sua famiglia e Demi Moore, rimasta sua grande amica dopo 13 anni di matrimonio. “Buon compleanno, Bruce Willis. Ti amiamo e siamo grati di averti“, ha scritto l’ex moglie a corredo di un post, dove vediamo l’ex coppia mentre chiacchiera e Willis che gioca con la nipotina. In coda, una foto dell’attore insieme alle figlie Rumer, oggi 35 anni, Scout, 32, e Tallulah, 30.

In occasione della festa, è stata proprio la primogenita a condividere su Instagram una storia dei genitori che ballano felici mentre, in un post, ha dedicato al papà delle dolci parole: “Oh papà, essere amata da te è un vero dono. Sei il papà più divertente, tenero, affascinante, fuori dal mondo, sciocco, talentuoso e magico. Guardando queste foto stamattina sono piena della più profonda gratitudine per aver scelto di trascorrere questa vita insieme. Sono la tua prima figlia e amica, a volte vorrei poter essere abbastanza piccola da accoccolarmi di nuovo sul tuo petto e ridere e coccolarti. Ti amo fino alle ossa e non so come i miei muscoli le trattengano. Sei il papà migliore che potessi mai sperare di avere. Grazie per la tua generosità, la tua scherzosità e il tuo cuore. Lou ti ama così tanto. Buon compleanno Papà“.

Nell’agosto 2023, l’attore è infatti diventato nonno della piccola Louetta, avuta da Rumer Willis insieme al compagno Derek Richard Thomas. Bruce Willis, inoltre, è anche papà di Mabel Ray, di 12 anni, ed Evelyn Penn, di 10, avute dalla moglie Emma Heming. La famiglia allargata è molto unita, e si ritrova spesso per dare supporto all’attore, che da un paio di anni soffre di demenza frontotemporale. In un’intervista al Sunday Papers, Heming aveva sostenuto di avere “speranza che tutta la nostra famiglia possa trovare gioia nelle piccole cose, e nel riunirsi per celebrare tutti i momenti che la vita ha da offrire”.