I Måneskin si sono presi un piccolo break per festeggiare la loro bassista, Victoria De Angelis, che il 28 aprile 2022 compie 22anni. La band romana dal successo planetario ha fatto gli auguri alla donna del gruppo postando una foto su Instagram dove brindando insieme a poche ora dalla loro esibizione all’Arena di Verona, proprio nel giorno di nascita della musicista.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono da pochissimo rientrati dagli USA dove si sono esibiti al Coachella Valley Music and Arts Festival, mandando in delirio il pubblico dell’iconico evento sui campi dell’Empire Polo Club di Indio per due sere, il 17 e il 24 aprile. Sempre su suolo americano hanno anche tenuto un live al Fox Theater di Pomona, in California, e ora li vedremo tornare in patria per esibirsi nello storico scenario dell’Arena di Verona.

Da qui i Måneskin partiranno per una serie di date programmate in Europa, per poi tornare in Italia per i concerti del 23 giugno a Lignano Sabbiadoro e del 9 luglio al Circo Massimo di Roma. Il 31 ottobre 2022, partirà invece dagli Stati Uniti il Loud Kids Tour: prima tappa Seattle e da lì i Måneskin suoneranno in 16 città americane, tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington, per poi volare verso il Canada e riprendere il tour nel vecchio continente.

Ma intanto è il pubblico di Verona che si godrà, il 28 aprile, la musica della band capitolina. Un concerto attesissimo, i biglietti erano andati sold out in poche ore subito dopo il via della vendita e che li vedrà esibirsi su uno dei palcoscenici più suggestivi d’Europa.