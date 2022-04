MaÌŠneskin da record: sold out anche il concerto romano di luglio

Con oltre 70mila biglietti venduti anche per il concerto di Roma i Måneskin raggiungono un altro record alla loro straordinaria carriera. Lo show previsto al Circo Massimo per sabato 9 luglio 2022, è sold out, così come quello del 28 aprile all’Arena di Verona e quello del 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro.

E così, dopo il successo a Los Angeles durante gli iHeart Music Awards 2022, dove i Måneskin sono stati premiati come Best New Alternative Artist, la band si prende i suoi meriti anche in Italia, dove ottiene ancora un record con i sold out i tre date live.

La band, inoltre, sarà anche protagonista di uno dei concerti più attesi dell’estate, il Coachella, per poi proseguire il loro tour mondiale alla volta dell’Europa e in arene come il Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza, Rock Werchter, per finte al Rock in Rio in Brasile e in molti altri festival prestigiosi.

Insomma, il 2022 è un anno ricco di record e di successi per i Måneskin, e la band tutta italiana composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan è anche impegnata nel tour Loud kids tour: 53 concerti, oltre alle 23 date estive di cui sopra, nei principali club e palasport del Nord America ed Europa.

Ma la lista dei record per i Måneskin è lunga: sette dischi di diamante, 161 di platino e 37 d’oro. Poco meno di quattro miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, e il vanto di essere stati gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, un anno per loro fortunato dopo il primo posto al 71esimo Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e buoni, senza dimenticare la vittoria nella categoria Best Rock agli MTV EMAs.