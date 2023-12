Malore per Patti Smith, il concerto viene annullato

Ore di preoccupazione per Patti Smith, la cantautrice americana che ieri, 12 dicembre 2023, si sarebbe dovuta esibire al Teatro Duse di Bologna. Pare infatti che la sacerdotessa del rock abbia avuto un improvviso malore, evento che ha costretto gli organizzatori ad annullare il concerto all’ultimo.

“Con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith in programma oggi 12 dicembre 2023 alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista”, ha fatto sapere il teatro sul proprio sito, comunicando poi al pubblico le modalità di rimborso. “Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione”, hanno concluso.

Patti Smith, oggi 76 anni, è stata quindi ricoverata presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dal quale è poi stata dimessa oggi, 13 dicembre, come comunicato in una nota.

“Dopo un breve periodo di osservazione in Medicina d’urgenza all’Ospedale Maggiore dell’Azienda USL di Bologna, oggi, 13 dicembre, Patti Smith viene dimessa e in buone condizioni di salute”, ha fatto sapere l’ospedale stesso. “Da parte dell’equipe del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza dell’Ospedale Maggiore, diretta da Alessio Bertini, l’augurio di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo”.

La data bolognese sarebbe stata la penultima tappa di A Tour of Italian Days, una serie di concerti acustici affiancati da scatti tratti dall’ultimo libro della cantante, A Book of Days. Dopo una serie di date di successo nel centro e sud Italia, l’artista si è quindi trovata costretta ad annullare anche l’ultima tappa del tour, quella del 14 dicembre presso il Teatro Malibran di Venezia, così come il firmacopie previsto per il giorno successivo alla libreria Rizzoli di Milano.