Fedez ha condiviso sui social la line–up del concerto gratuito e benefico Love MI, previsto per il 27 giugno 2023 in Piazza Duomo a Milano: “Vuole essere uno spazio gratuito e aperto alla contemporaneità in una città che non sempre regala cose”, ha dichiarato il cantante 33enne, come riportato da Rolling Stones Italia, parlando dello scopo principale di questo progetto musicale.

Tra i nomi che sfilano sullo sfondo colorato del manifesto del live e pubblicato dal rapper su Instagram nella giornata di oggi, 5 giugno 2023, risaltano i nomi dei principali artisti della scena musicale italiana, tra cui Lazza, Annalisa, Articolo 31, Achille Lauro e Francesca Michielin che, tra pochi giorni, si esibiranno sul palco milanese.

Partito come idea per rilanciare gli appuntamenti live nelle piazze italiane e unire musica e beneficenza, è diventato un momento di unione, un vero e proprio rito annuale.

L’evento è stato organizzato da Fedez e prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con DOOM ENTERTAINMENT e il Comune di Milano per il secondo anno consecutivo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Associazione Andrea Tudisco, fondata nel 1997 in memoria di un bambino malato di leucemia linfoblastica e scomparso all’età di 10 anni:

Lo scopo non è solo raccogliere fondi per progetti specifici, ma anche accendere un riflettore su una realtà che non tutti conoscono. Lo spazio con cui (lo scorso anno) abbiamo raccolto fondi con il concerto e poi con la mia fondazione è pronto e verrà inaugurato. Mi piace lavorare su progetti pragmatici in cui si possono vedere i risultati.

“Potrebbe esserci una grande sorpresa” – ha aggiunto Fedez – “Quattro o cinque special guest. C’è in ballo qualcosa, ma è in forse. Aspettatevi tutto o niente… Tanto è gratis”: le performance artistiche e canore che si alterneranno sul palco del Love MI, come rivelato dall’ideatore del progetto, restano ancora tutte da scoprire.

Il concerto, inoltre, sarà trasmesso a partire dalle 18 di martedì 27 giugno in diretta su Mediaset Infinity e dalle ore 19 anche su Italia 1: tra i presentatori vedremo i volti di Mariasole Pollio e Max Angioni, con il supporto di Gabriele Vagnato dietro le quinte.