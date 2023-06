Nella serata di ieri, 21 giugno 2023, i Coldplay si sono esibiti allo Stadio Maradona di Napoli e, nel corso del concerto, hanno omaggiato il ricordo di Pino Daniele cantando il celebre brano Napule è: “Stasera è successa una cosa bellissima”, ha commentato su Instagram la figlia della voce di Quanno chiove, condividendo sul proprio profilo un video dell’esibizione del gruppo londinese.

“Voglio fare i miei complimenti a Napoli per essere Campione d’Italia”, ha esordito il frontman della band, Chris Martin: “Quindi vi regalo questa canzone e… Perdonate il mio italiano”. Subito dopo aver intonato le prime parole del brano, i numerosi fan hanno accompagnato con forza e commozione la voce dell’artista 46enne:

Sognavamo da tanto di cantare a Napoli, e ci siamo allenati per 25 anni. Grazie guaglio’, la vostra è una città di angeli, amore e vita.

Il celebre cantautore italiano è scomparso il 4 gennaio del 2015 all’età di 60 anni per via di un infarto. L’uomo, infatti, soffriva di problemi cardiaci già da diverso tempo e, Sara Daniele (una dei cinque figli dell’artista), anche quest’anno, ha voluto dedicare uno spazio sui social per omaggiare il ricordo del padre: “Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava e trovavi sempre la parola giusta da dirmi”, aveva commentato su Instagram:

Il 4 gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l’uomo della mia vita. Ti cerco anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai.

Nella serata di ieri, i Coldplay sono riusciti a riempire il cuore della ragazza, regalandole una sorpresa incredibile. La celebre rock band, vincitrice di tre Grammy Award, inoltre, dopo l’incredibile performance realizzata sul palco di Napoli, ha dato il via alla prima delle cinque date italiane del tour mondiale Music of the Spheres, dal nome del loro ultimo album, uscito nel 2021. Proprio in queste ore, i membri del gruppo, si stanno preparando per affrontare il prossimo concerto, previsto per domenica 25 giugno allo Stadio San Siro di Milano.