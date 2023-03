Fedez: pronta la nuova edizione di LOVE ME, il concerto di beneficenza

Fedez torna a riempire Piazza Duomo con il concerto di beneficenza LOVE MI, in programma per il 27 giugno 2023 e completamente gratuito. La nuova edizione vedrà come protagonisti lo stesso Federico, J-AX e molti altri ospiti, in sostegno dell’Associazione Andrea Tudisco OdV.

L’evento musicale ideato dal celebre rapper milanese, gestito dalla Fondazione Fedez e organizzato da DOOM ENTERTAINMENT in collaborazione con il Comune di Milano, torna a riscaldare il capoluogo lombardo.

Alla luce della forte responsabilità sociale dimostrata dal cantautore negli ultimi anni, il concerto prevede una raccolta fondi per l’Associazione Andrea Tudisco, fondata nel 1997 in memoria del piccolo Andrea, malato di leucemia linfoblastica e scomparso a soli 10 anni.

“L’Associazione ha un nuovo amico veramente speciale: Fedez”, recita così il post che ritrae il rapper milanese abbracciato dalla presidente dell’organizzazione Fiorella Tosoni e pubblicato oggi, 30 marzo 2023, sulla pagina Instagram ufficiale.

“Ieri è venuto a trovarci alla Casa di Andrea, è stato a pranzo con noi, ha condiviso parte della giornata con i nostri bambini ospiti, i nostri volontari e i nostri clownduttori. E dopo questa meravigliosa giornata, ha deciso di sostenerci con la sua Fondazione Fedez tramite il concerto #LOVEMI il 27 giugno a Milano”, scrivono i volontari e gli operatori della Casa.

L’onlus venne fondata dai genitori del bambino, Fiorella Tosoni e Nicola Tudisco, proprio grazie all’altruismo del piccolo Andrea che durante il ricovero, chiese a mamma e papà di aiutare i genitori del suo compagno di stanza. La coppia, infatti, abitava lontano dalla struttura ospedaliera e dormiva direttamente nel letto del figlio.

Da quel momento si è articolata una fitta rete di famiglie che collaborano in via confidenziale a supporto dei più bisognosi. La Casa Tudisco è diventata un punto di riferimento per i genitori che risiedono lontano dalle strutture sanitarie in cui si trovano ricoverati i figli e da oltre 20 anni organizza iniziative e attività di volontariato.

“Grazie di cuore Fedez, per la tua visita, il tuo sostegno, ma soprattutto per la tua rara sensibilità!” scrive così Fiorella Tosoni, rompendo il muro del silenzio che spesso avvolge tematiche così delicate e di cui tutti dovremmo parlare ad alta voce.