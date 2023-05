Loredana Bertè rompe il silenzio dopo tre settimane dall’intervento d’urgenza del 18 aprile 2023 e pubblica un messaggio rivolto a tutti i suoi fan: la regina del rock è in via di guarigione e conferma le date del Manifesto Summer Tour. La forza della celebre cantautrice italiana ha spazzato via ogni difficoltà e tutti i suoi ascoltatori la omaggiano con un videomessaggio pubblicato online e condiviso dall’artista.

“Ciao ‘Fenz’, sono Loredana. L’intervento è andato bene e sono in convalescenza. Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente”, recita la didascalia del post su Instagram in cui appaiono alcuni dei frame del video realizzato dai fan.

Le parole della stella della musica italiana erano attesissime da tutto il suo seguito: amici, fan e colleghi, in queste settimane, aspettavano con ansia di ricevere alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute della cantante, ricoverata d’urgenza “per il troppo dolore fisico”, come riportato nelle scorse settimane dallo staff.

Ci vedremo quest’estate con il ‘Manifesto Summer Tour’. Anche voi mi mancate tanto e mi manca tanto il palco. A breve gli altri aggiornamenti. Vi amo, grazie per il vostro bellissimo video. Dita incrociate, Loredana.

72 anni e una carriera artistica che ha cambiato per sempre il panorama della musica italiana, Loredana Bertè si prepara per tornare a riempire gli stadi e dare sfogo alla sua anima rock. Il suo team aveva comunicato la possibilità di rinviare i concerti nel corso della primavera del 2024, ma le recenti parole della cantante smentiscono lo slittamento del tour e confermano le date del calendario precedente.

“Nessuno può mettere Loredana in un angolo”, si legge tra i commenti d’affetto che riempiono l’ultimo post pubblicato dalla cantautrice. La grinta e la voglia di rimettersi in gioco del “pettirosso da combattimento”, infatti, le hanno permesso di uscire vincitrice da questa battaglia. Non vediamo l’ora di vederla nuovamente sul palco al ritmo di Sei bellissima e Non sono una signora.