È tutto pronto per il debutto in prima tv mondiale di Madame X, il documentario di Madonna, che porta sul piccolo schermo il suo ultimo tour teatrale. Madame X è anche il titolo del suo ultimo album, uscito nel 2019. In onda per la prima volta in tutto il mondo l’8 ottobre, in Italia viene trasmesso in prima serata da MTV. La pellicola è stata girata a Lisbona, e porta il pubblico a vivere un’esperienza decisamente avvincente, in cui Madonna è, appunto, Madame X, un agente segreto che gira il mondo lottando per la libertà.

“Madame X è un agente segreto viaggia in tutto il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce in luoghi bui. Lei è una ballerina. Una professoressa. Un capo di stato. Una casalinga. Una cavallerizza. Una prigioniera. Una studentessa. Una madre. Una bambina. Un’insegnante. Una suora. Una cantante. Una santa. Una puttana. Una spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X”,

ha spiegato la pop star, che con questo spettacolo senza precedenti vuole celebrare il suo quattordicesimo disco, vincitore di sette Grammy Awards e che ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200. Il documentario è stato elogiato dal New York Times: “Madame X reinventa lo spettacolo pop per un palcoscenico teatrale, fondendo la sua musica più recente alla consapevolezza politica, il tutto con una sorprendente intimità“.

Madonna porta sul palco 48 artisti, tra ballerini e musicisti, provenienti da tutto il mondo, e la l’Orquestra Batukadeiras, composta esclusivamente da donne. La loro musica ricorda il Batuque, uno stile musicale tipico delle donne di Capo Verde. Insieme alla Regina del Pop, poi, si esibiscono anche i suoi figli.

Il documentario, che è è stato acclamato dalla critica, è diretto da Ricardo Gomes insieme a SKNX, mentre la direzione musicale è affidata a Kevin Antunes. Disponibile sulla piattaforma streaming Paramount+ soltanto in alcuni Paesi (USA, Sud America, Australia, Canada), Madame X viene trasmesso invece in chiaro su MTV nel resto del mondo. In Italia, oltre alla prima serata, è visibile il premiere sempre l’8 ottobre alle 20.00 su MTV Music.