Madonna è in ripresa ma fa testamento per evitare "litigi"

Dopo il grande spavento, Madonna sembra voler riprendere in mano le redini della sua vita. La regina del pop, ha, infatti, messo nero su bianco le sue ultime volontà dopo una grave infezione batterica che l’ha portata addirittura in terapia intensiva.

Ora la voce di Like a Vergin sembra stare molto meglio e ha deciso di stilare il suo testamento per gestire al meglio il suo patrimonio, sia finanziario che artistico.

Secondo il tabloid inglese The Sun, Madonna non vorrebbe discussioni riguardo la partizione del suo capitale e i diritti d’autore, e per scongiurare eventuali litigi dopo la sua morte, ha deciso di dividerlo in maniera equa tra i suoi sei figli, i primogeniti biologici Lourdes Leon e Rocco Ritchie, e quattro figli adottati del Malawi, David Banda e Mercy James e le gemelle Ester e Stella Mwale. Tra i beneficiari figura anche il suo manager, Guy Oseary, che le è stato accanto per lungo tempo, nel bene e nel male.

A difesa del suo patrimonio artistico, la cantante si è detta estremamente contraria all’uso di ologrammi post mortem sul palco a sostituirla, perché l’unica eccezione ben riuscita di un concerto “olografico”, sostiene Madonna, è il tour del 2022 degli ABBA, Abba Voyage. “L’uso degli ologrammi per riportare in vita i cantanti è di dubbio gusto”, dichiara. Una fonte aggiunge che dopo aver passato una vita a difendere la sua carriera, Madonna non permetterà che sia un ologramma a farla crollare.

Anche se a farla cedere potrebbe essere la sua carriera stessa, viste le 12 ore di prove per prepararsi al prossimo tour di 84 date mondiali, ora posticipato per permettere la guarigione alla cantante e i sintomi dell’infezione ignorati un po’ troppo a lungo.