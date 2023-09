Taylor Swift e il bacio a Damiano David: cosa è successo ai Video Music Awards

Sono andati in onda martedi 12 settembre 2023 gli MTV Video Music Awards, e anche stavolta i Maneskin, band nostrana capitanata da Damiano David, hanno stupito tutti: il gruppo si è infatti portato a casa il premio della categoria Best Rock per il video del singolo The Loneliest. Un ottimo risultato, soprattutto considerato che, in gara con loro, vi erano dei veri e propri giganti della musica come Metallica, Muse e Red Hot Chili Peppers.

Ma è stato un altro il dettaglio che ha fatto discutere il web: pare infatti che la popstar americana Taylor Swift, presente all’esibizione della band, abbia mandato un bacio da lontano a Damiano David mentre quest’ultimo si esibiva, presentando con la band il nuovo brano Honey (are u coming?).

Taylor x Damiano 💋



pic.twitter.com/E7WbxGHtFg — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) September 13, 2023

Durante lo show il cantante, che stava facendo un giro davanti agli spettatori riprendendoli con una telecamera, si è piazzato davanti a Taylor Swift, vincitrice di nove premi tra cui il Song Of The Year per il suo brano Anti-Hero: in quel momento, lei gli ha lanciato un bacio con due mani.

Damiano, però, non si è scomposto, e ha continuato a cantare. Poi, il giorno successivo, ha ringraziato la cantante americana su Instagram con una battuta: “L’altra sera è stato divertenteee, grazie a tutti quelli che ci hanno votati. Taylor Swift grazie per il regalo, siamo alti, biondi e bellissimi”, scrive sotto a un post.

Nonostante il bacio, visto e ripreso da diverse testate di settore, tra cui Rolling Stone, abbia fatto il giro dei social, c’è chi ci va cauto: probabilmente, era un semplice segno di apprezzamento per la band, e non una dichiarazione d’amore da parte di Swift nei confronti della rockstar.