Madonna fotografata tra le vie di New York dopo il ricovero in terapia intensiva

Madonna, proprio in queste ore, è stata fotografata da una tiktoker statunitense, Lauren Conlin, mentre passeggiava con un’amica tra le vie di Manhattan, a New York. Lo scorso 24 giugno, la postar era stata colpita da una grave infezione batterica che l’aveva costretta al ricovero d’urgenza in terapia intensiva. Negli ultimi giorni, grazie all’iniezione di naloxone (un farmaco utilizzato durante le crisi respiratorie di un paziente e somministrato per curare lo shock settico causato da infezioni), le condizioni di salute della cantante 64enne sono tornate stabili.

Lo scorso 28 giugno, il manager della cantante, Guy Oseary, aveva comunicato su Instagram la sospensione momentanea del tour Celebration a causa del ricovero della stella della musica. Tuttavia, nelle ultime ore, come documentato dalle fotografie diffuse sui social, la voce di Hang Up, sembra essersi ripresa completamente.

Undici giorni dopo la diagnosi, infatti, Madonna è uscita vittoriosa dalla lotta contro l’infezione batterica: un episodio che ha scatenato le preoccupazioni di milioni di fan e, soprattutto, quelle dei familiari che, dopo aver ricevuto la notizia, si erano preparati al peggio, raggiungendola in ospedale. Inoltre, il magazine americano OK! ha riportato la breve testimonianza di una fonte vicina alla cantante: “Aveva un ottimo aspetto e sembrava di buon umore”, togliendo ogni dubbio in merito alla guarigione della cantante di Vulgar.

Anche l’attrice Rosie O’Donnell, nel corso degli ultimi giorni, aveva voluto ritagliare sui social uno spazio per ricordare alcuni momenti condivisi con la collega e amica, pubblicando una foto di Ragazze Vincenti, il film degli Anni ’90 in cui lei e Madonna avevano recitato insieme. L’attrice, inoltre, aveva rassicurato le migliaia di followers che avevano commentato l’immagine in questione chiedendo aggiornamenti in merito allo stato di salute della cantante.