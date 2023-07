Madonna, nelle ultime ore, ha condiviso uno scatto su Instagram che racchiude tutta la sensibilità della popstar, mettendo in luce le sue condizioni di salute, in netto miglioramento dopo il ricovero in terapia intensiva di giugno 2023 a causa di una grave infezione batterica.

“Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo”, recitano le parole della voce di Frozen on Fire che, nella giornata di ieri, 18 luglio 2023, ha condiviso un’immagine in cui abbraccia un mazzo di rose. Nella fotografia pubblicata su Instagram, il volto della cantante 64enne, immortalata con una lunga treccia bionda, accenna a un sorriso e sembra aver riconquistato vitalità.

In seguito alle notizie diffuse dai tabloid britannici in merito alla stesura del testamento e le grandi preoccupazioni che hanno travolto i cuori di fan e familiari, Madonna è riuscita a superare il peggio e, in questi giorni, si trova sulla via della guarigione: “Sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita”, aveva spiegato in un lungo messaggio postato sui social lo scorso 10 luglio:

Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale è stato per i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere chi aveva comprato il biglietto del tour.

A causa del ricovero, infatti, la regina del pop era stata costretta a interrompere il tour mondiale, Celebration, organizzato in occasione dei 40 anni di carriera: “Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo – ha concluso l’artista – Odio deludere chiunque”.