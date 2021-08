Un cliente ha dato oltre 10.000 dollari di mancia ai camerieri di questo locale

Il personale di un ristorante in Florida è rimasto letteralmente senza parole quando un cliente ha dato una mancia allo staff, e che mancia! I lavoratori del Wahoo Seafood Grill a Gainesville non potevano credere ai loro occhi quando sullo scontrino hanno visto segnata a penna la cifra di 10mila dollari.

Il generoso avventore, sotto al totale da pagare di 144 dollari e 66 centesimi, ha aggiunto la sua personalissima mancia, ricalcolando il totale: 10.144,66 dollari. Il personale incredulo, dopo aver diviso il denaro equamente, ha così ricevuto mille bigliettoni a testa.

Il ristorante ha condiviso l’incredibile storia sulla sua pagina Facebook , pubblicando una foto del conto del cliente, con l’enorme importo ben visibile in basso.

“Martedì sera, un cliente ha chiesto a tutto il nostro personale del ristorante di venire nella sala da pranzo. Li ha ringraziati per essersi presentati e per aver lavorato sodo. Poi è successo qualcosa di incredibile. Ha detto che avrebbe dato loro 1.000 dollari ciascuno. Il nostro staff non poteva crederci”.

Il proprietario Shawn Shepherd, che di solito si definisce non particolarmente emotivo, ha aggiunto:

“Ma questo mi ha davvero preso. Sono sbalordito. Siamo TUTTI sbalorditi dalla sua generosità. L’ultimo anno e mezzo non è stato facile per questo settore. Stiamo soffrendo e siamo esausti, ma questo incredibile atto di gentilezza ha ripristinato la nostra fiducia nell’umanità. Tutto il nostro staff ringrazia di cuore questo generoso cliente. Tutti lo ripagheremo a modo nostro. (…) Siamo solo un ristorante di pesce locale,(…) che fa del suo meglio per affrontare questa tempesta, e questa è davvero l’ultima cosa che ci aspettavamo che succedesse in martedì sera qualunque. Condividendo questo, speriamo che ti senta ispirato a fare qualcosa di carino per qualcuno oggi. Sii la ragione per cui qualcuno possa credere nella bontà delle persone”.