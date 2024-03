Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, si è aperta per la prima volta sulla sua separazione dal politico, avvenuta nel 2009. Alle telecamere di A cena da Maria Latella, dinner talk di Sky Tg24, la donna ha rivelato alcuni dettagli di quel periodo della sua vita.

Alla domanda su tre momenti difficili seguiti alla separazione dall’imprenditore, Veronica Lario ha commentato: “Indicare solo tre momenti è difficile, questo periodo è stato tutto un’altalena: da un lato la speranza di ricongiungermi in modo equilibrato con la mia famiglia, in altri momenti la speranza la perdevo. Sono stata molto vicina ai miei figli e loro a me”.

In quei momenti, ad averla aiutata è stata anche la passione per i cavalli: “Inizialmente mi sono dedicata alla mia grande passione che erano i cavalli. Una passione che non avevo mai pensato di coltivare. Dopo la separazione ho iniziato a montare a cavallo. A 55 anni quando uno smette io ho iniziato. Mi è servito molto, ho usato molto dell’ippoterapia che mi ha aiutato tanto in questi anni di momenti difficili nei quali era meglio chiudersi che aprirsi”.

Veronica Lario e Silvio Berlusconi, sposati nel 1990, si erano separati nel 2009 per poi divorziare cinque anni più tardi. “Sono passata dall’essere ‘una velina ingrata’, al tribunale di Milano che mi ha negato ogni diritto”, ha spiegato a Maria Latella. “Un salto di 10 anni in cui mi sono sentita un po’ vessata. Cosa facevo? Subivo ed è difficile combattere contro il potere e la stampa soprattutto quando la stampa è piegata al potere. Io l’unica cosa che potevo fare era qualche passo indietro e quelli ho imparato a farli, forse dall’equitazione”.

“Diciamo che, finito questo momento per me davvero molto complesso, mi sono chiesta se era possibile ricominciare, per la mia vita e per delle scelte personale. In un certo momento ho pensato che per me non ci fosse più nulla, mi era stato negato un diritto, ho pensato ‘forse ha vinto il potere’. Ma mi sono detta ‘non ho finito’ e ci ho provato”, ha proseguito, spiegando di ritenersi ora “una persona normale, un’imprenditrice”: l’ex moglie di Berlusconi, infatti, ha investito in una piccola startup sull’intelligenza artificiale.

Alla domanda se si ritenga una “donna ricattabile”, Veronica Lario ha infine dichiarato di non avere segreti: “Non ne ho motivo perché io non porto con me nessun segreto, non ho segreti dell’impresa di Berlusconi o della sua vita a parte e quindi posso dire quello che penso indipendentemente dal mio passato che non ha segreti”.