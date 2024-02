Maria De Filippi ha parlato del marito Maurizio Costanzo in tv. Lo ha fatto durante lo speciale Dedicato a Maurizio Costanzo, andato in onda ieri, 20 febbraio 2024, in seconda serata su Canale 5.

A pochi giorni dall’anniversario della morte del conduttore, De Filippi ha voluto spiegare come mai non avesse mai parlato prima della morte del marito. “In questo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, tanti giornalisti hanno richiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione”, ha quindi esordito. “Non ho mai voluto farlo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso un pochettino, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore. Le mie parole, non quelle di tutti, perché so di non essere tanto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, ma con le mie non ancora”.

"In quest'ultimo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui..." Buonasera e benvenuti a questa puntata dedicata a Maurizio Costanzo! #DedicatoAMaurizioCostanzo pic.twitter.com/pjtyrFv9T0 — Witty TV (@WittyTV) February 20, 2024

Presenti all’evento, condotto da Fabio Fazio, anche Fiorello, Enrico Mentana, Rita Dalla Chiesa, Dario Vergassola, Paolo Bonolis e Christian De Sica. Presenti in sala anche i figli Saverio e Camilla Costanzo.

“Ho invitato quelli che sono i suoi amici e quelli che ritengono non abbiano avuto solo un rapporto personale, bensì professionale, di contributo al successo del ‘Maurizio Costanzo Showi”, ha spiegato quindi la conduttrice, continuando:

So e spero e sono certa che è contento. Parlo di lui al presente – mia mamma faceva l’insegnante di italiano non è che non conosca i tempi e le coniugazioni – perché penso che lui sia presente e quindi uso il presente.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si erano sposati nel 1995 dopo cinque anni di fidanzamento. Il conduttore, tra i volti più noti della televisione italiana, si è spento il 24 febbraio 2023 presso la clinica Paideia di Roma.